Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе

19:42

Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе: «за» обсуждение было 4 голоса, «против» — 7, представители четырех стран воздержались.

Таким образом, предварительная повестка заседания, в которую Россия предлагала внести обсуждение конфликта, не была утверждена, сообщает РБК.​

Этот вопрос Совет безопасности ООН рассматривал в экстренном порядке по инициативе Москвы. Как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос срочного созыва открытого заседания был связан с «опасным развитием ситуации» в Азовском море.

На заседании Полянский заявил, что в ситуации в Азовском море Россия реализовала свое право на защиту границ.

После отказа Совета утвердить повестку с предложенными Россией изменениями первый зампостпреда выразил сожаление и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США. Представитель США Никки Хейли выразила глубокую озабоченность этим инцидентом и заявила, что Америка поддерживает суверенитет Украины. Хейли также призвала голосовать против российской повестки.