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Совбез ООН заблокировал обсуждение конфликта в Керченском проливе

19:42 26.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Совет Безопасности ООН заблокировал рассмотрение вопроса России по ситуации в Керченском заливе: «за» обсуждение было 4 голоса, «против» — 7, представители четырех стран воздержались.

Таким образом, предварительная повестка заседания, в которую Россия предлагала внести обсуждение конфликта, не была утверждена, сообщает РБК.​

Этот вопрос Совет безопасности ООН рассматривал в экстренном порядке по инициативе Москвы. Как ранее сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, запрос срочного созыва открытого заседания был связан с «опасным развитием ситуации» в Азовском море.

На заседании Полянский заявил, что в ситуации в Азовском море Россия реализовала свое право на защиту границ.

После отказа Совета утвердить повестку с предложенными Россией изменениями первый зампостпреда выразил сожаление и подчеркнул, что страны Запада, «подчиняясь стадному инстинкту», сорвали заседание, пойдя на поводу у США. Представитель США Никки Хейли выразила глубокую озабоченность этим инцидентом и заявила, что Америка поддерживает суверенитет Украины. Хейли также призвала голосовать против российской повестки.

Темы: Борьба за безопасность морского и речного сообщения в России, Отношения России и Украины, Организация объединенных наций (ООН)
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 02:33
Гость: Михаил

Как — то на афганской границе один казачий есаул перехватил со своим эскадроном группу контрабандистов, среди которых оказались два английских офицера.

Как обычно, за нарушение границы, контрабанду и вооруженное сопротивление властям контрабандистов расстреляли, но с англичанами вышла заминка и есаул, подумав, принял решение выпороть их нагайками по казачьему обычаю, и отпустить.

Англичане, вместо того чтобы стыдливо заткнуться, возмущенные таким насилием, подали рапорта и жалобы, которые дошли вплоть до королевы Виктории, а та отправила Александру III ноту протеста, в которой в ультимативной форме потребовала наказать есаула с казаками и принести извинения оскорбленной британской короне.

Российский император же ответил на это так:
1. Никаких извинений английскому престолу не приносить!
2. Решительному есаулу послать именную Императорскую телеграмму: «Поздравляю Вас полковником! Если бы повесили, были бы генералом. Александр».
3. Телеграмму сию опубликовать во всех российских газетах.
Александр.
27.11.2018, 02:13
Гость: Пронин

Тем самым остудив горячие головы в США...
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Очень скоро остужатель запросит пардону. Отпустит катера и освободит моряков. Недаром же раненых моряков прооперировали в Москве, а не в Крыму. Потому что уже боятся как бы чего не вышло.
Очень тупой ход. Получим санкций сполна.
Скорее всего какой-то енерал решил отличиться и устроил все это. Потому что очень уж тупо.
27.11.2018, 01:29
Гость: gvozd

разумеется..
смешно рассчитывать на содействие тех стран которые осуществили фактически окупацию украины..
на самом деле, сша захватили территории ссср и ведут войну на уничтожение русского населения на всех окупированных территориях.
банды наследников гитлера у них законное правительство..
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