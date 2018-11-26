]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

16:24 26.11.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
Материалы по теме:

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний — тайный. Военное положение вводится с 26 ноября 14:00.

Среди прочего, погранслужбе Украины поручается усилить охрану границы с Россией, включая район Крыма. Служба безопасности Украины (СБУ) должна обеспечить кибербезопасность страны. МИД Украины поручается безотлагательно инициировать созыв заседания Совета Безопасности ООН. Генштабу ВСУ приказано организовать противовоздушную оборону Украины, а также подготовить предложения по вопросам применения военных формирований, частичной мобилизации.

В ближайшее время начнется заседание комитета Верховной рады по нацбезопасности. Об этом заявил секретарь Иван Винник. По его словам, комитет планировал начать заседание в 14:30 (15:30 по Москве), но не хватало соответствующих документов, пишет «Украинская правда».

«Это указ президента о введении военного положения с теми особенностями, которые там будут указаны: условия, сроки, территории, полномочия или обязанностями. Ну и собственно законопроект президента Украины об утверждении своего указа. Потому что такие указы утверждают в форме закона Украины», — сказал Винник.

Накануне, 25 ноября, погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые намеревались без разрешения пройти через Керченский пролив и опасно маневрировали. В Киеве инцидент назвали актом агрессии.

Темы: Украина, Отношения России и Украины, Петр Порошенко
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.11.2018, 20:53
Гость: Европеец

Важно или не важно узнаешь если я прав. Через пару дней.
26.11.2018, 20:52
Гость: Европеец

Трудно сказать как это было.
Если это была провокация с из стороны - удалась. Будут санкции.
Если нет - тоже будут - за атаку и рарушение договора.
26.11.2018, 20:34
Гость: кинули даму

Не видать теперь даме с косой президентского поста незалежной,выборов не будет.
Все комментарии (34)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.