Порошенко подписал указ о введении военного положения на Украине

16:24

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о решении СНБО ввести военное положение в стране. Соответствующее заявление опубликовано на сайте главы государства.

Решение СНБО содержит 12 пунктов из них последний — тайный. Военное положение вводится с 26 ноября 14:00.

Среди прочего, погранслужбе Украины поручается усилить охрану границы с Россией, включая район Крыма. Служба безопасности Украины (СБУ) должна обеспечить кибербезопасность страны. МИД Украины поручается безотлагательно инициировать созыв заседания Совета Безопасности ООН. Генштабу ВСУ приказано организовать противовоздушную оборону Украины, а также подготовить предложения по вопросам применения военных формирований, частичной мобилизации.

В ближайшее время начнется заседание комитета Верховной рады по нацбезопасности. Об этом заявил секретарь Иван Винник. По его словам, комитет планировал начать заседание в 14:30 (15:30 по Москве), но не хватало соответствующих документов, пишет «Украинская правда».

«Это указ президента о введении военного положения с теми особенностями, которые там будут указаны: условия, сроки, территории, полномочия или обязанностями. Ну и собственно законопроект президента Украины об утверждении своего указа. Потому что такие указы утверждают в форме закона Украины», — сказал Винник.

Накануне, 25 ноября, погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые намеревались без разрешения пройти через Керченский пролив и опасно маневрировали. В Киеве инцидент назвали актом агрессии.