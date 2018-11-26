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Украина приготовилась к вводу военного положения

08:27 26.11.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Вооруженные силы Украины приведены в состояние полной боевой готовности, сообщает Минобороны страны, ссылаясь на решение Совета национальной безопасности и обороны.

Такой же приказ отдан личному составу Службы безопасности Украины. «Усилены контрразведывательные меры для недопущения на территории Украины других провокаций спецслужб РФ и дестабилизации ситуации внутри страны», — говорится в заявлении пресс-службы СБУ.

26 ноября корабли ВМФ России захватили три украинских корабля в Керченском проливе. Пограничная служба ФСБ обвинила украинских моряков в нарушении морской границы. Украина назвала действия России актом агрессии.

Из-за ситуации в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко предложил ввести на Украине военное положение сроком на 60 суток. Соответствующий законопроект рассмотрит в понедельник Верховная рада Украины.

Россия в связи с инцидентом в Керченском проливе потребовала проведения 26 ноября экстренного заседания Совета безопасности ООН.

Порошенко обратился к руководству России с требованием освободить украинские корабли и моряков, задержанных в Керченском проливе.

«Я обращаюсь к руководству Российской Федерации с требованием немедленно освободить украинских военнослужащих, которые были грубо задержаны в нарушение международного права и судьба которых неизвестна. Мы требуем срочно передать их украинской стороне вместе с кораблями», — заявил Порошенко. Он добавил, что ожидает быстрой реакции на свое обращение.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает столкновение российских и украинских кораблей в Черном море провокацией Киева. По его словам, Украина нарушила сразу несколько международных прав, включая Устав ООН.

«Это была однозначная провокация. В том, что такое нарушение произошло, причем произошло достаточно опасными методами — маневрирование в узком проливе, конечно, создавало угрозу и риски для нормального движения судов по этой акватории», — сказал глава ведомства.

Как отметил министр, Киев нарушил Конвенцию по морскому праву 1982 года, входящую в Устав ООН, а также ряд других международно-правовых инструментов, «которые многократно требуют от всех стран уважать суверенитет другого государства».

Темы: Азовское море, Чёрное море, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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26.11.2018, 15:38
Гость: Ваське жмеринскому

Так ваши западенцы и "гуляли" в горах Чечни. Забыл Сашко Билого, Дмитро Корчинского? Гуляли пока по зубам не получили, больше не суются.
26.11.2018, 15:36
Гость: Ваське жмеринскому

Ты сегодня за клоуна здесь? Кто бы вякал о свободе слова, у вас за это сажают и канали и СМИ запрещают, а журналистов на Украину не пускают.
Где российские журналисты и политологи на украинском ТВ?
А на российском их полно.
Вы даже весьма лояльного украинскому режиму Савика Шустера выгнали, когда он что-то вякнул, что не понравилось укровластям.
Так что ты лучше помолчи позорник, про свободу слову на Украине.
26.11.2018, 15:33
Гость: Петро

Ваши пограничники? Нет Моня, ваши украинские пограничники переср....ли после первых предупредительных выстрелов и предпочли плен морской пучине.
Щеневмерлик, "всему миру" глубоко плевать на твою нищую и убогую, крикливую Украину, которая всем уже порядком надоела.
Если вы считаете , что служа усердно США в качестве хлопов, то вы становитесь милы всему миру, то глубоко ошибаетесь. В мире вас презирают, даже те кто на словах, вас вроде поддерживают.
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