Ситуация в Керченском проливе: «хорошая» провокация для установления диктатуры Порошенко

Администрация Порошенко загоняет в ловушку оппонентов и готовит государственный переворот

В воскресенье утром три корабля Военно-морских сил Украины («Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу») демонстративно вторглись в территориальные воды России к востоку от Крыма, в районе Керченского пролива. Позже украинские власти назовут это «плановым переходом» кораблей из Одессы в Мариуполь.

© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым

Российские силовики потребовали от команды украинской «эскадры» прекратить нарушение, но их призывы были все так же демонстративно проигнорированы. А корабли-«ветераны украинского флота» принялись совершать опасные маневры.

В конце концов у российской стороны не осталось другого выхода, как пресечь нарушение, хоть и достаточно деликатно, но все же с применением силы. Было применено оружие, а украинский буксир – взят на таран.

«Герои Украины» сопротивление быстро прекратили. Трое из них в ходе задержания получили легкие ранения, а остальные, судя по всему, вопреки известной украинской «революционной» песне – «сдались без боя». Свою историческую миссию они и так выполнили.

По сообщениям украинских СМИ, в сторону Керченского пролива и Крыма решительно выдвинулись несколько кораблей из Одессы и Мариуполя, но затем они «испарились». После того, как в районе пролива появилась российская боевая авиация, о «героях», спешащих на выручку «побратымам», все почему-то замолчали.

Задержанных нарушителей доставили в Керчь. Раненым была оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Однако судьба моряков самих по себе на Украине уже никого не интересовала. Инцидент еще толком не завершился, а там уже закрутились жернова пропаганды. Порошенко в безапелляционной манере потребовал от РФ вернуть моряков и корабли.

В Киеве срочно собрался Совет национальной безопасности и обороны, инициировавший введение в Незалежной военного положения. Армия порохоботов в соцсетях разрывалась от криков о «российской агрессии». В частях ВСУ, дислоцированных на юге Украины, зачем-то была объявлена тревога. А на въезде в Киев (!) появилась бронетехника.

Украинские радикалы устроили дежурные беспорядки под посольством РФ в Киеве, забросав его дымовыми шашками. Кроме того, неподалеку от дипломатического представительства, явно не без посторонней помощи, вспыхнул автомобиль с дипномерами.

Предложения СНБОУ были направлены в Верховную раду, которая обязана была принять окончательное решение по военному положению. Однако никакой особой интриги здесь не было – несмотря на то, что большинству из парламентских фракций введение особого правового режима категорически невыгодно, проголосовать против него – значит автоматически прослыть среди «патриотов» «агентом Кремля» и «врагом народа».

Фактически, Порошенко одним выстрелом «уничтожает целую стаю зайцев».

По законам Украины, режим военного положения равноценен установлению президентской диктатуры. Глава государства получает право свободно проводить мобилизации, отправлять население на отбытие трудовых повинностей, изымать практически любое имущество, в ручном режиме управлять финансовой системой, организовывать тотальные проверки и ограничивать свободу перемещения.

Но, что самое важное, режим военного положения дает возможность свести на нет практически любую политическую активность в стране. Можно запретить забастовки, манифестации и митинги, заблокировать работу СМИ и Интернета и, наконец-то, отказаться от проведения выборов. И это притом, что в Незалежной уже через несколько недель должен быть дан официальный старт президентской предвыборной кампании.

Пока в документах СНБОУ и Порошенко речь о блокировании избирательного процесса не идет, но тут дело такое – как только военное положение введут, остановить выборы будет «делом техники». Никто даже пикнуть не посмеет – ведь интернет всем можно будет за секунду отключить, а первого же, кто сунется на акции протеста, - просто расстрелять на месте.

Фактически, на Украине был запущен новый государственный переворот. Если переворот 2014 года незаконно привел к власти группу политических сил и позволил установить в стране тоталитарный ультранационалистический режим, то теперь речь идет уже об авторитарной диктатуре человека, которому, судя по результатам соцопросов, не доверяют 82% населения.

Забавно, но, по информации украинских СМИ, еще летом текущего года кум Порошенко и по совместительству генеральный прокурор Украины Юрий Луценко признался, что в стране есть группа политиков, которые носятся с идеей повлиять на политическую ситуацию путем введения военного положения.

Луценко тогда пообещал, что сам уйдет в отставку, если подобный сценарий будет реализован на практике. И? Ждем отставки генерального прокурора?

Порошенко и компания оказались настолько наглы и циничны и так уверены в безропотной покорности украинского населения, что еще 7 ноября подготовили специальное постановление кабинета министров о деятельности органов власти в случае объявления режима военного положения. Совпадение? Да вот как-то не похоже.

Судя по всему, планомерная подготовка к произошедшим в воскресенье событиям шла, как минимум месяц (на разработку документов тоже нужно было какое-то время).

© Фото : погрануправление ФСБ по республике Крым

Все указывает на то, что Порошенко еще несколько месяцев назад считал вариант с введением режима военного положения «запасным» и мечтал о рейтинге, позволяющем ему выйти во второй тур выборов. А там уже – победить за счет фальсификаций и административного ресурса.

Однако электоральные настроения оказались таковы, что Порошенко в избирательной гонке может не попасть не то, что на второе, но даже на третье место.

Причем у всех потенциально опережающих его оппонентов есть весьма веские основания жестко припомнить ему целый ряд грубых нарушений закона и провальных решений. В этом случае для западных партнеров он быстро станет «хромой уткой» и сможет рассчитывать в лучшем случае на пожизненный срок в украинской тюрьме.

Поэтому Порошенко нужно либо оттянуть выборы и стать «героем нации» в глазах правого электората, либо, на худой конец, «борцом за торжество мировой демократии» перед лицом Запада.

Устроенный Киевом трюк, конечно, пошлый и примитивный. Реакция российских силовиков на вторжение на территорию РФ иностранных военных была стопроцентно предсказуемой.

Варианты могли быть только по конкретному формату ответа – деликатному (как это произошло) или жесткому (как это еще вчера требовали в Интернете миллионы россиян).

Даже с точки зрения логики украинского и западного медиапространства, произошедшее – это тотальный бред и абсурд. Ведь Киев не ввел военное положение ни после того, что он называет «аннексией Крыма», ни после боев в Донбассе в 2014 году, в участии в которых украинская сторона упорно обвиняет ВС РФ.

По логике вещей, раз Киев считает вчерашние события в Керченском проливе первым инцидентом, достойным введения военного положения, значит, ничего более серьезного до этого не случалось?

Крым воссоединился с Россией в соответствии с международным правом, а войск РФ в Донбассе нет? Получается, что так. Но адепты секты майдана, к сожалению, отличаются полным отсутствием нормальной человеческой логики.

На Западе, напротив, все прекрасно понимают. Но ни за что не признают вслух. В руководстве ЕС, правда, дабы не позориться, призвали к сдержанности и РФ, и Украину.

Зато со стороны США и их союзников уже звучат однозначные обвинения в адрес России. Впрочем, что тут необычного? Ведь на Соединенные Штаты в свое время успели «напасть» Вьетнам, Сомали, Афганистан, Ирак, Ливия, Гренада, Панама и десятки других государств...

Инцидент в Керченском проливе стал очередным свидетельством того, что несмотря даже на самые очевидные доказательства и факты, Киев при поддержке своих западных хозяев в любой ситуации виноватой будет делать Россию. А призывы к здравому смыслу никем не будут услышаны.

Поэтому России действовать нужно исключительно в своих национальных интересах, просто махнув рукой на мнение псевдоцивилизиованного сообщества.