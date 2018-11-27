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Российское посольство призвало Вашингтон «обуздать подопечных»

07:45 27.11.2018
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Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине, пишет РИА Новости.

"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении посольства.

В свою очередь, США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. По словам президента "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим". "Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Трамп.

С вечера воскресенья у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.

Темы: Дональд Трамп, Азовское море, США, Двойные стандарты и издержки демократии США, Отношения России и США, Отношения России и Украины
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 13:08
Гость: прохфессор Голопупенко

Да чот рассупонились совсем шумеры, к зиме наверно линяют.
27.11.2018, 12:05
Гость: гнус

Стандартный "вопль"кремлевский,на кого-то,чего-то "повлиять",политическая и не только, "импотенция",сидящих в Кремле и рядом!"Заготовок" у пиндостана достаточно для провокаций, "руками"бандеровских карателей и они знают ,натуру и "позицию", в которой постоянно, в таких случаях находится ВВП.Все продолжится с еще более наглыми провокациями,а "корыта"и матросню укропскую,по просьбе "фрау" и остальных "друзей и партнеров"отпустят,как "ходора"и всех остальных "борцов с режимом".На что всегда готов ВВП,так это на "жесты..."и личную надежду,что "когда -нибудь....","толстовец",одно слово, не во славу России,деяния ,а совсем наоборот!Это видно и по реакции "международного сообщества"т.е холопов пиндостана."Слепые и глухие, путь их во мраке!"
27.11.2018, 10:59
Гость: Шило

Не для этого разнуздывали.
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