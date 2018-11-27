Российское посольство призвало Вашингтон «обуздать подопечных»

07:45

Посольство России в США призвало Вашингтон "обуздать своих подопечных" в связи с акциями у российских дипломатических миссий на Украине, пишет РИА Новости.

"Солидарны с нашими коллегами в Киеве и генеральных консульствах России на Украине, регулярно сталкивающимися с проявлениями агрессии. Призываем США обуздать, наконец, своих подопечных. Разгулу на Украине радикал-националистов и неонацистов надо положить конец", — сказано в сообщении посольства.

В свою очередь, США и их европейские партнеры не довольны обострением отношений между РФ и Украиной и предпринимают усилия по решению проблемы, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Нам не нравится то, что там происходит", - заявил он журналистам. По словам президента "Европе это тоже не нравится, и они работают над этим. Мы все вместе работаем над этим". "Надеюсь, проблема будет улажена", - добавил Трамп.

С вечера воскресенья у российских дипучреждений на Украине в связи с инцидентом в Черном море проходят акции. В Киеве файерами и дымовыми шашками забросали посольство России, во Львове и Харькове прошли митинги с поджиганием шин и бросанием файеров, аналогичные события произошли и в Одессе.

Три корабля ВМС Украины в воскресенье нарушили российскую границу, не реагировали на законные требования сопровождавших их российских военных кораблей и катеров немедленно остановиться. Украинские корабли опасно маневрировали и были задержаны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьезного разбирательства". После инцидента возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы.