СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях

11:39

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на задержанных в Керченском проливе украинских кораблях находились сотрудники военной контрразведки СБУ.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона „О Службе безопасности Украины“», — цитирует Грицака пресс-служба СБУ.

Ведомство отмечает, что военные контрразведчики сопровождают подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

«„Удивление“ же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора», — сказано в сообщении СБУ.

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. Россия назвала конфликт спланированной провокацией Украины. На заседании Совбеза ООН зампостпреда Дмитрий Полянский утверждал, что на одном из кораблей находились двое сотрудников СБУ со «специальным заданием».