]]> ]]>
Главная В мире Новости

СБУ подтвердила присутствие контрразведчиков на задержанных кораблях

11:39 27.11.2018
погрануправление ФСБ по Республике Крым
Фото: погрануправление ФСБ по Республике Крым
Материалы по теме:

Председатель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подтвердил, что на задержанных в Керченском проливе украинских кораблях находились сотрудники военной контрразведки СБУ.

«Офицеры украинской спецслужбы выполняли задачи контрразведывательного обеспечения подразделения ВМС Украины, как это предусмотрено статьей 12 закона „О Службе безопасности Украины“», — цитирует Грицака пресс-служба СБУ.

Ведомство отмечает, что военные контрразведчики сопровождают подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины.

«„Удивление“ же отдельных официальных лиц РФ о присутствии сотрудников СБУ на борту кораблей вовсе не свидетельствует об отсутствии подобной практики в органах контрразведки страны-агрессора», — сказано в сообщении СБУ.

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые требовали прохода через Керченский пролив. Россия назвала конфликт спланированной провокацией Украины. На заседании Совбеза ООН зампостпреда Дмитрий Полянский утверждал, что на одном из кораблей находились двое сотрудников СБУ со «специальным заданием». 

Темы: Крым, Украина, Отношения России и Украины
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.11.2018, 13:16
Гость: Контрразведчик

Их надо подвесить на нок-рее, быстрее дадут правдивые показания. Так поступал мой прадед на Краснознамённом Северном флоте во время ВОВ, немчура и фины, через 5(пять) минут давали показания и говорили:"Гитлер капут", я не служу в СС.)
27.11.2018, 12:24
Гость: иван з.

Всё нормально. Если во флоте Украины на 3 парохода имеется 13(!) адмиралов, то в экипаже катера из 7-ми матросиков обязательно должен быть офицер-особист. Украина богатая страна, фиг ли им. Командиры катеров, поди, каперанги.
27.11.2018, 12:09
Гость: Один из них

Джон Сильвер, другой Капитан Флинт.
Все комментарии (5)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.