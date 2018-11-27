СБУ обвинила восьмерых российских моряков в захвате украинских кораблей

17:24

Служба безопасности Украины вместе с военной прокуратурой обвинила восемь российских военных в захвате украинских кораблей в Керченском проливе.

Как сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган, российские моряки проходят подозреваемыми по статьям о «подготовке и ведении агрессивной войны» и «покушении на умышленное убийство».

В списке подозреваемых:

- контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник пограничного управления ФСБ республики Крым и Севастополя;

- вице-адмирал Геннадий Медведев, заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ, руководитель департамента береговой охраны;

- капитан 1 ранга Руслан Ромашкин, начальник службы пункта управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю, в состав которого входят пограничные сторожевые корабли «Изумруд» и «Дон»;

- капитан 1 ранга Андрей Шеин, заместитель начальника управления начальнику отдела БО ПУ ФСБ РФ по РК;

- капитан 2 ранга Алексей Шатохин, начальник службы в Керчи пункта управления ФСБ РФ по Крыму;

- капитан 2 ранга А.Саляев, командир пограничного сторожевого корабля «Дон»;

- капитан 3 ранга Андрей Шипицын, командир сторожевого корабля «Изумруд»;

- капитан 3 ранга Сергей Щербаков, командир малого противолодочного корабля «Суздалец».

25 ноября погранслужба ФСБ обстреляла и задержала три украинских военных корабля, которые пытались пройти через Керченский пролив. Россия назвала конфликт спланированной провокацией Украины. Киев в ответ на действия Москвы объявил о введении военного положения в приграничных с Россией областях.