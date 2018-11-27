ВТБ пригрозила взыскать с Порошенко расходы на покупку у него банка

10:24

Украинские суды намеренно затягивают рассмотрение жалоб Группы ВТБ на арест активов и акций, пишет РИА Новости.

По словам представителей банка, деятельность судов Украины фактически парализовала работу банка ВТБ на территории этой страны.

«Политическая ангажированность украинских судов делает их решения в отношении нас предсказуемыми», - отметили в руководстве банка, добавив, что надежды на сохранения бизнеса на Украине почти нет.

«Мы считаем, что вердикты украинских судов являются ничем иным как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», - резюмировали в Группе ВТБ.

Отмечается, что ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд с требованием о взыскании с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку у него украинского банка в 2006 году, так как ВТБ Украина был создан на базе банка «Мрия», которым владел Порошенко.