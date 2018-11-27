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ВТБ пригрозила взыскать с Порошенко расходы на покупку у него банка

10:24 27.11.2018
Банк ВТБ
© KM.RU, Алексей Белкин
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Украинские суды намеренно затягивают рассмотрение жалоб Группы ВТБ на арест активов и акций, пишет РИА Новости.

По словам представителей банка, деятельность судов Украины фактически парализовала работу банка ВТБ на территории этой страны.

«Политическая ангажированность украинских судов делает их решения в отношении нас предсказуемыми», - отметили в руководстве банка, добавив, что надежды на сохранения бизнеса на Украине почти нет.

«Мы считаем, что вердикты украинских судов являются ничем иным как узакониванием попытки рейдерского захвата наших украинских активов», - резюмировали в Группе ВТБ.

Отмечается, что ВТБ оставляет за собой право обратиться в международный суд с требованием о взыскании с президента Украины Петра Порошенко расходов на покупку у него украинского банка в 2006 году, так как ВТБ Украина был создан на базе банка «Мрия», которым владел Порошенко.  

Темы: Украина, ВТБ
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Комментарии читателей
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27.11.2018, 15:03
Гость: Ник16

Я не могу себе представить, что в аналогичной ситуации на территории гитлеровской германии находился бы наш советский банк, а кроме того, ещё бы поставляли на его территорию нефтепродукты для заправки гитлеровских танков. Это нонсенс. Нечего ВТБ делать на территории вражеского государства. Проиграет дело в суде и поделом ему. А кремлёвскому режиму надо указывать банкам куда можно соваться, а куда нет.
27.11.2018, 13:15
Гость: охотник за бакланами

Если в Украине, фашисты, бендеровцы ,раскольники ,майданутые,кастрюлеголовые,что тогда делают в Украине российские банки ?
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