«Раздувание истерии»: как Польша намерена создавать «железную дивизию» на востоке страны

Создание 18-й дивизии обернётся для Варшавы массой проблем, полагают эксперты

Процесс формирования 18-й механизированной дивизии на востоке Польши потребует выделения 27 млрд злотых (около $7 млрд). Об этом сообщает специализированное интернет-издание Altair, ссылаясь на материалы Минобороны страны. Изначально военные рассчитывали получить из бюджета около 50 млрд злотых ($13 млрд).

Польские военнослужащие на учениях © Министерство иностранных дел Польши

В состав нового соединения войдут три механизированные бригады. Две из них будут сформированы на базе 1-й Варшавской бронетанковой бригады и 21-й стрелковой бригады, третья — создана с нуля. Также дивизия будет включать артиллерийский полк, полк противовоздушной обороны, батальон разведки и части, ответственные за логистику и материально-техническое обеспечение.

«Психологическое воздействие»

В начале ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак утвердил график формирования 18-й дивизии, который разработал Генштаб страны. На первом этапе (2018—2021) завершится укомплектование командным и личным составом, на втором (2021—2022) — формирование новой бригады, на третьем (2023—2026) будет полностью обеспечена боеспособность соединения.

Предполагается, что в «мирное время» дивизия будет насчитывать 7,8 тыс. человек: 750 офицеров, 2160 унтер-офицеров и 4860 рядовых. В случае необходимости численность соединения может быть увеличена вдвое (до 15,6 тыс. человек) за счёт резервистов.

О решении создать 18-й механизированную дивизию Мариуш Блащак объявил в сентябре 2017 года, выступая в городе Седльце (в 90 км к востоку от Варшавы) во время празднования Дня сухопутных войск. Именно в этом городе будет расположен штаб нового соединения. Его командиром станет генерал Ярослав Громадзинский.

Минобороны Польши называет 18-ю дивизию «железной» («Żelazna» Dywizji Zmechanizowanej). Правовой основой для её формирования является указ президента Польши Анджея Дуды от 3 августа 2015 года об основных направлениях развития вооружённых сил страны. Также создание нового соединения осуществляется в рамках плана Минобороны по модернизации армии на 2017—2026 годы.

Как полагают в военном ведомстве Польши, появление на востоке страны механизированной дивизии окажет необходимое «психологическое воздействие» на потенциального противника.

Комментируя журналистам цель создания крупного соединения вблизи границы с Белоруссией, экс-заместитель министра обороны Польши генерал в отставке Вальдемар Скржипчак заявил, что Варшава ведёт подготовку к отражению возможной наступательной операции Вооружённых сил РФ с территории Белоруссии.

«В случае нападения стратегическая цель российской армии — как можно скорее достичь линии Одера. Поэтому русские будут стремиться разбить основные силы польской армии в течение 2—3 дней. Имея три дивизии на востоке, вооружённые современными боевыми машинами и другими необходимыми средствами борьбы… мы должны успешно сдержать противника», — отметил Скржипчак.

В сентябре 2018 года польское издание Defence24 опубликовало на своём сайте карту вероятных боевых действий в случае вторжения армии РФ. Согласно представленному сценарию, российская армия с территории Белоруссии и Калининградской области наносит удары по дивизиям Польши из оперативно-тактических комплексов «Искандер», а потом начинает наземную операцию в направлении Варшавы и Гданьска.

«Практически любое учение на западных границах РФ или в Белоруссии воспринимается в Польше как «наращивание боевых возможностей» нашей армии и чуть ли не репетиция агрессии. В реальности Россия восстанавливает уровень подготовки войск, который был утрачен с распадом СССР. Правда, у этого процесса есть и вполне конкретная цель — защита нашего Калининградского анклава, если НАТО по тем или иным причинам попытается устроить блокаду. Но к агрессии ответные действия РФ не имеют никакого отношения»,— пояснил в беседе с RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

«Вялотекущая показуха»

Польша — одна из немногих стран — членов НАТО, которая не перешла полностью на бригадную основу. До 2011 года в состав польских ВС входили четыре дивизии: 1-я механизированная имени Тадеуша Костюшко, 11-я Любуская бронетанковая имени короля Яна III Собеского, 12-я Щецинская механизированная имени Болеслава Кривоустого и 16-я Поморская механизированная имени короля Казимежа Ягеллончика.

В 2011 году дивизию имени Тадеуша Костюшко, располагавшуюся севернее Варшавы, расформировали. В настоящее время польская армия насчитывает три дивизии, причём две из них дислоцированы вблизи границы с Германией, а ещё одна — в городе Эльблонг в непосредственной близости от Калининградской области.

«На мой взгляд, дивизия имени Костюшко, которую в 1943 году создали польские коммунисты, была неугодна по идейным и политическим соображениям. Ведь это соединение было символом боевого братства наших народов. Наверное, неслучайно сейчас на востоке Польши формируется 18-я дивизия, у которой нет такой славной истории, а её главной задачей будет прикрытие Варшавы от фантомной «российской агрессии», — отметил Суворов.

Польская армия считается одной из сильнейших в НАТО. В рейтинге военной мощи Global Firepower она занимает 22-ю строчку, уступая ВС США, Франции, Великобритании, Турции, Германии, Италии и Испании. Польские войска насчитывают более тысячи танков, 2,6 тыс. бронемашин, около 200 боевых самолётов и свыше 700 артиллерийских систем различного типа.

«Во многом современная польская армия обязана своему «социалистическому наследию». Польские войска были, пожалуй, мощнейшими в составе Организации Варшавского договора (ОВД), уступая, конечно, советским. Поляки успешно освоили производство по лицензии широкого арсенала советского вооружения, включая танки Т-72М1 и бронемашины пехоты БМП-1», — напомнил Суворов.

После распада соцлагеря Польша сократила численность армии и военной техники в несколько раз, однако не отказалась, как многие государства — члены НАТО, от тяжёлого вооружения и авиации. Польская армия активно эксплуатирует Т-72 и созданный на его базе РТ-91, БМП-1, истребители МиГ-29, многоцелевые вертолёты Ми-2 и Ми-8, комплексы ПВО С-125 «Нева» и 2К11 «Круг».

«Поляки достаточно бережно отнеслись к наследству социализма. Однако в создании собственных оригинальных образцов они пока не преуспели. Например, РТ-91, по сути, так и остался танком 1970-х годов. Поляки хвалятся, что у него более мощный двигатель, новая система управления огнём, но по-настоящему современного оборудования на этой машине не так много, а пушка этого танка безнадёжно устарела», — пояснил Суворов.

Некоторые польские военные эксперты полагают, что Минобороны страны не удастся оснастить 18-ю дивизию новым вооружением и укомплектовать личным составом. В частности, на проблемы оборонно-промышленного комплекса и армии страны обратил внимание главный редактор журнала Nowa Technik Wojskowa Мариуш Сильма.

Комментируя ситуацию газете «Новости» (WIadomosci), он сообщил, что большинство подразделений польских ВС существует только «на бумаге» из-за нехватки современного оборудования, квалифицированного персонала и опытных военнослужащих. По мнению Сильмы, больше всего проблем испытывают артиллерийские и зенитные части.

Как полагает Суворов, решение создать 18-ю дивизию с броским прозвищем «железная» является «вялотекущей показухой». Он уверен, что в Варшаве ищут дополнительные поводы для «раздувания истерии». На фоне роста русофобских настроений властям страны проще увеличить расходы на оборону и достигать определённых политических целей.

«Если бы Варшава действительно опасалась вторжения РФ, она бы давно начала выстраивать эшелонированную оборону на востоке. Однако никаких реальных мер на этот счёт не принимается. Более того, целых две дивизии по-прежнему стоят на Западе. А новая дивизия в Седльце будет создана только через восемь лет, и далеко не факт, что на её оснащение и комплектование хватит денег и человеческих ресурсов», — отметил Суворов.