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Германия отказала Украине в отправке своих кораблей к побережью Крыма

23:23 28.11.2018
Штеффен Зайберт. Фото с сайта wikimedia.org
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Власти Германии не определились в вопросе новых санкций в отношении России и не направят военные корабли в Черное море в связи с конфликтом в Керченском проливе.

Как заявил представитель МИД ФРГ, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются «несколько поспешными», а «санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС.

Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года, сообщает «Русская Весна».

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, сказал Зайберт. По его словам, «в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог».

В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется», поскольку Германия добивается «от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации».

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае.

Германия поддерживает «территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет», в том числе и «права на судоходство в Керченском проливе», - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.

Темы: Россия, Германия
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 02:45
Гость: русский

Германия отказала Украине в отправке своих кораблей к побережью Крыма

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Дуракив нэма (c)
29.11.2018, 02:35
Гость: Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки з

пусть в своём гос-ве разбираются что правильно, а что нет. Трамп одобрил применение слезоточивого газа против мигрантов и их детей, и он прав, на мой взгляд, своё гос-во нужно защищать. ещё хочу отметить о постановке голосового сопровождения факта тарана российским судном украинских нарушителей, выложенным на ютюбе. сплошной фэйк (обман, ложь, неправда и другие синонимы), поставленный для того, чтобы показать русских эдакими дебилами не умеющими разговаривать без мата. вся эта ложь уже десять раз опровергнута знающими людьми на ютюбе.
29.11.2018, 00:22
Гость: Виктор из Дмитрова

Предлагаю завтра же отправить тройку военных катеров Балтфлота с расчехленным орудием для пересечения границы Германии где нибудь в районе Киля. И вести себя также как украинцы. Догадываетесь, что будет?
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