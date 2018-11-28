Германия отказала Украине в отправке своих кораблей к побережью Крыма

23:23

Власти Германии не определились в вопросе новых санкций в отношении России и не направят военные корабли в Черное море в связи с конфликтом в Керченском проливе.

Как заявил представитель МИД ФРГ, дебаты о введении подобных штрафных мер в связи с керченским кризисом являются «несколько поспешными», а «санкции не являются водопроводным краном, который открывают и закрывают по надобности».

В свою очередь пресс-секретарь федерального правительства Штеффен Зайберт указал, что введение новых санкций против Кремля возможно лишь при одобрении их всеми странами ЕС.

Для этого сначала нужно провести переговоры со всеми партнерами в Евросоюзе, и Зайберт, по его словам, не собирается предсказывать их возможный результат. При этом он напомнил, что ЕС продлил действующие санкции в отношении России до 31 января 2019 года, сообщает «Русская Весна».

Правительство ФРГ отклонило призыв украинского посла усилить давление на Россию и отправить немецкие военные корабли в Черное море, сказал Зайберт. По его словам, «в настоящее время самое главное - сдержанность и диалог».

В свою очередь, представитель немецкого МИД отметил, что «отправка немецких кораблей к побережью Крыма не планируется», поскольку Германия добивается «от обеих сторон сдержанности и снижения эскалации».

Зайберт призвал Россию освободить украинских моряков и вернуть Украине задержанные в Черном море суда. Он также раскритиковал Россию, поскольку, с немецкой точки зрения, нет оправдания использованию ею военной силы в данном случае.

Германия поддерживает «территориальную целостность Украины и ее полный суверенитет», в том числе и «права на судоходство в Керченском проливе», - отметил пресс-секретарь правительства ФРГ.