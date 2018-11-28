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ЕСПЧ подтвердил получение иска к РФ родственников жертв крушения рейса MH17

13:43 28.11.2018
Скриншот с YouTube
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Страсбургский суд подтвердил получение коллективной жалобы родственников жертв крушения рейса MH17 против России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на адвоката Вейру Мева 23 ноября сообщила, что родственники 55 жертв крушения лайнера подали иск против России в ЕСПЧ. Представитель Минюста России в свою очередь сообщил, что Страсбургский суд не уведомлял российские власти об иске родных погибших в крушении MH17.

"Теперь мы можем подтвердить получение секретариатом суда соответствующего заявления, поданного против России от имени 95 лиц, которые утверждают, что они являются родственниками лиц, погибших при крушении MH17", — указали в суде. Каких-либо деталей в пресс- службе не сообщили.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал РИА Новости посол РФ в Нидерландах Александр Шульгин, международные следователи не реагируют на данные по катастрофе малазийского Boeing, переданные Россией. В частности, никакой реакции не вызвала и информация, предоставленная министерством обороны РФ о происхождении ракеты, сбившей самолет, отметил он.

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Темы: Европейский суд по правам человека в Страсбурге, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 17:07
Гость: Алекс

Когда же мы пошлём к чёрту все эти БзДИЧИ и ЕСПЧ.
28.11.2018, 16:54
Гость: Родственникам, конечно, соболезнование,

но они обращаются не туда. Кто-то официально доказал(именно, ДОКАЗАЛ, а не предположил) виновность России? И никто не докажет, т.к виновные сидят в г.Киев.
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