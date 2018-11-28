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В США обвинили в киберпреступлениях шестерых россиян и двух казахстанцев

07:47 28.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Власти США заочно предъявили обвинения в интернет-мошенничестве шестерым гражданам России и двум гражданам Казахстана, сообщает "Интерфакс".

"Обвинительное заключение, включающее 13 пунктов, было предъявлено сегодня в Федеральном суде Бруклина", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте прокуратуры во вторник.

Россияне и граждане Казахстана обвиняются в мошенничестве с цифровой рекламой. Согласно заявлению прокуратуры, ущерб от незаконной деятельности исчисляется десятками миллионов долларов. Кроме того, фигурантам дела инкриминируют "вторжение в компьютерные системы, кражу личных данных и отмывание денег".

По данным прокуратуры, среди обвиняемых - россияне Александр Жуков, Борис Тимохин, Михаил Андреев, Денис Авдеев, Дмитрий Новиков, Александр Исаев. Также речь идёт о гражданах Казахстана - Сергее Овсянникове и Евгении Тимченко.

В пресс-релизе отмечается, что Овсянников был арестован в октябре в Малайзии. Жукова арестовали в начале ноября в Болгарии, а Тимченко - в Эстонии. В настоящее время они ожидают экстрадиции в США. Остальные фигуранты дела в настоящее время остаются на свободе.

Темы: США, Компьютеры и Интернет, Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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28.11.2018, 11:34
Гость: Прохожий

Ну что ты, надо же бабло взлохматить. Ну и результат на лицо.
28.11.2018, 11:02
Гость: Шило

А вот интересно! Америкосы,на карте,Казахстан найдут!?
28.11.2018, 10:53
Гость: Махмут

Я так думаю, что ежели рыльце в пушку, то сиди дома и не отсвечивай.
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