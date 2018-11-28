Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

09:35

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал он, добавив, что ждет в ближайшее время от спецслужб полного отчета об инциденте.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20. В Кремле эту информацию подтвердили и отметили, что дата встречи еще прорабатывается. Саммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских корабля.