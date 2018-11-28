]]> ]]>
Главная В мире Новости

Трамп может отменить встречу с Путиным на G20

09:35 28.11.2018
Дональд Трамп и Владимир Путин
Фото с сайта kremlin.ru
Материалы по теме:

Президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить встречу с Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине из-за ситуации в Керченском проливе, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

"Мне не нравится эта агрессия. Я вообще не хочу агрессии", — сказал он, добавив, что ждет в ближайшее время от спецслужб полного отчета об инциденте.

Ранее в Белом доме заявили, что Трамп проведет двусторонние переговоры с Путиным на саммите G20. В Кремле эту информацию подтвердили и отметили, что дата встречи еще прорабатывается. Саммит пройдет в Аргентине с 30 ноября по 1 декабря.

Утром 25 ноября корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили государственную границу России, зашли во временно закрытую российскую акваторию и в течение нескольких часов выполняли опасные маневры, при этом не реагируя на требования российских пограничников.

Все три корабля задержали примерно в 20 километрах от российского побережья и в 50 километрах к юго-западу от обычного места прохода судов под Крымским мостом.

Возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы. Во вторник суд арестовал 15 из 24 моряков, находившихся на украинских корабля.

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
28.11.2018, 14:42
Гость: Психиатр

Да пошел он, ваш Трамп. В пешее эротическое, вместе со своей полустраной-полубандой.
28.11.2018, 14:29
Гость: gvozd

g20 вообще не должен существовать.
это незаконный орган мирового правительства.
его никто не наделял властью и сам факт участия лидеров стран - это измена.
28.11.2018, 13:38
Гость: Иван простак

Ну и славненько. Смысла в этом никакого.
Все комментарии (19)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.