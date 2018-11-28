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В Киево-Печерской лавре началась опись имущества

21:18 28.11.2018
Фото с сайта ru.wikipedia.org
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В среду, 28 ноября, в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества. 

Около 18:00 на территрию монастыря зашли "некие должностные лица", которые заявили, что имеют соответствующее распоряжение от Минкульта на проведение описи, сообщают "Вести" со ссылкой на монахов лавры.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди, без предупреждения, буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей. Это какой-то нигилизм и полное неуважение к святыням и верующим. Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пешерах сейчас происходит опись", - рассказали  монахи.

Позже стало известно, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника. Заповедник находится в управлении Минкульта Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины передал комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области Кременец-Почаевскому заповеднику. Такое решение может в итоге стать самой негативной страницей в церковно-государственных отношениях.

Темы: Украина, Церковь, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 02:41
Гость: Монах

На глазах у московской патриархии их бывшее имущество на Украине уплывает в чужие руки а они ничего не могут сделать, это их больше всего и бесит и никакие молитвы и посты больше не помогают все приплыли церковная казна пустеет не будет новых бентли и мэрсов хоть лоб расшеби. Старушек и пенсионеров тоже значительно поубавиться в церкви всем прийдется идти снова работать оставшись без пенсии а не на службе стоять.
29.11.2018, 00:40
Гость: Андрей

Непонятно это, прежде всего, вам, отважный охотник за бакланами. Феномен национального государства и сопутствующее ему понимание национальных интересов, так же как и установление соответствующих законов, связано с заменой феодального строя на капиталистический. При феодализме главой государства был монарх, а все остальные были его подданными. Национальностью никто не интересовался, более обращали внимание на вероисповедание. Процветание государства зависело от обширности территории с проживающими на них налогоплательщиками, в связи с чем между монархами шла постоянная война за территории. Капиталистическое государство скроено по другим лекалам: это, прежде всего, инструмент защиты шкурных интересов властвующей элиты. Народ при этом используют втемную вбивая в сознание масс понятия нация и национальные интересы. На Украине власть захватила банда воров, которая дочиста ограбила страну и набрала кредитов по которым страна не расплатится никогда. Как только режим окончательно рухнет, они сбегут с деньгами на Запад, где их, в свою очередь, ограбят акулы мирового капитала. А что касается судьбы Киево-Печерской Лавры, то ее разрушат и построят на этом месте элитный квартал. Это вполне логично в свете развития национального украинского государства. Разве не так?
29.11.2018, 00:06
Гость: Как при большевиках-ленинцах

Может быть там советская власть? Впрочем, неудивительно. Партбилета не было, наверное, только у Яроша. И дипломы у всех советские - лучшие в мире!
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