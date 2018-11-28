В Киево-Печерской лавре началась опись имущества

21:18

В среду, 28 ноября, в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры началась опись имущества.

Около 18:00 на территрию монастыря зашли "некие должностные лица", которые заявили, что имеют соответствующее распоряжение от Минкульта на проведение описи, сообщают "Вести" со ссылкой на монахов лавры.

"Мы не понимаем, почему неизвестные люди, без предупреждения, буквально ввалились к нам и, размахивая непонятным документом, заявили, что будут описывать имущество. Никаких официальных писем о том, что будут произведены такие действия мы не получали, но были вынуждены пустить этих людей. Это какой-то нигилизм и полное неуважение к святыням и верующим. Люди, которые приехали из разных уголков нашей страны, лишены возможности поклониться святым мощам из-за того, что в Ближних пешерах сейчас происходит опись", - рассказали монахи.

Позже стало известно, что опись имущества проводят представители Киево-Печерского заповедника. Заповедник находится в управлении Минкульта Украины.

Напомним, Кабинет министров Украины передал комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры в Тернопольской области Кременец-Почаевскому заповеднику. Такое решение может в итоге стать самой негативной страницей в церковно-государственных отношениях.