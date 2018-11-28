Российские суда предложили не пускать в порты США и ЕС

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Экс-посол США на Украине Джон Хербст предложил запретить российским судам, выходящим из Азовского моря, останавливаться в гаванях Европы и США. Об этом говорится в докладе отставного дипломата, опубликованном на сайте аналитического центра «Атлантический совет».

Статья была опубликована 21 ноября — за четыре дня до инцидента в Керченском проливе. В ней экс-посол призывает США и Евросоюз внимательно изучить «российские провокации в Азовском море» и подумать над ответной реакцией.

«Москва не скрывает своих целей: расширять сферу своего влияния, сместить установленный порядок обеспечения безопасности после Холодной войны и ослаблять НАТО, ЕС и трансатлантические связи», — подчеркнул Хербст.

Он отметил, что для этого Россия использует все доступные ей методы, включая шпионаж, дезинформацию и коррупцию. По мнению бывшего посла, помимо запрета на вход портов следует подумать о новых санкциях для сдерживания «дальнейшей кремлевской агрессии». Хербст также призвал руководство НАТО укреплять «восточный фланг» альянса.

В минувшее воскресенье, 25 ноября, погранслужба ФСБ задержала три корабля ВМС Украины, которые пытались пересечь Керченский пролив без разрешения. Отмечается, что суда нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали, отказываясь остановиться. В Киеве произошедшее сочли российским актом агрессии. Москва считает, что инцидент был заранее спланирован Украиной в политических целях.

По факту произошедшего Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. 27 ноября суд в Симферополе арестовал 12 украинских моряков на два месяца.