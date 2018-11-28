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Зурабишвили победила на выборах президента Грузии, говорят данные опроса

21:04 28.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", побеждает по итогам второго тура выборов, пишет РИА Новости со ссылкой на данные социологов.

По данным опроса, проведенного на выходе с избирательных участков компанией Edison research, она набрала 55% голосов. У ее соперника, кандидата от оппозиции Григола Вашадзе, — 45%.

Исследование проводилось по заказу оппозиционного телеканала "Рустави 2". Согласно опросу, который провела компания Gallup International по заказу телекомпании "Имеди", Зурабишвили набирает 58% голосов, ее соперник — 42%.

После обнародования данных Вашадзе заявил, что не признает поражения.

"Мы обязательно дождемся окончательных итогов выборов, так как данные exit poll — это данные на 17:00 (16:00 мск — Прим. ред.)", — заявил Вашадзе на брифинге, добавив, что большое число избирателей пришли на участки после этого времени.

В избиркоме уже подвели итоги по явке внутри страны.

"В голосовании приняли участие 1 975 845 избирателей, что составляет 56,23% от общего числа. В это число не входят избиратели за границей", — сказала на брифинге официальный представитель ЦИК Анна Микеладзе.

Избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

Граждане страны в среду во втором туре выборов выбирают нового президента сроком на шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

На должность президента претендуют независимый кандидат Саломе Зурабишвили, пользующаяся поддержкой правящей партии "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — оппозиционер от объединения "Сила в единстве", в которую входит "Единое национальное движение" экс-президента Михаила Саакашвили.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. Общее число избирателей составляет 3 528 658 человек. На территории России участки не открывались из-за отсутствия между странами дипломатических отношений. В целом, по данным МВД и ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке, несмотря на некоторые нарушения.

Темы: Грузия, Выборы в представительные органы власти в мире
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