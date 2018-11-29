Евросоюз отказывается вводить новые санкции против России

07:06

Евросоюз не планирует ужесточать санкции в отношении России после недавнего инцидента в Керченском проливе, пишет газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в одной из структур ЕС.

"Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ. Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий", - цитирует издание слова собеседника в ЕС.

В том же ключе высказался и другой высокопоставленный источник газеты в российских дипломатических кругах, отмечается в статье.

"Во всех беседах представители стран Евросоюза не говорят о каких-то новых мерах против России. Поэтому никаких санкций мы не ожидаем. Наоборот, европейские партнеры спрашивают, чем они могут помочь в диалоге с Киевом. Все прекрасно понимают мотивы произошедшего", - отметил дипломат.

25 ноября три судна украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. После отказа остановиться судна были задержаны, а 24 украинских моряка, двое из которых оказались сотрудниками СБУ, были переправлены в Симферополь. Суд вынес решение об их аресте на два месяца. После этого от отдельных европейских политиков стали звучать предложения обсудить новые санкции против России. Однако страны Европы, в частности Германия, Франция, Италия и Венгрия, выступают за нормализацию отношений с Москвой.