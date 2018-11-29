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Евросоюз отказывается вводить новые санкции против России

07:06 29.11.2018
Фото с сайта Pixabay.com
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Евросоюз не планирует ужесточать санкции в отношении России после недавнего инцидента в Керченском проливе, пишет газета "Известия" со ссылкой на информированный источник в одной из структур ЕС.

"Евросоюз не будет вводить новые санкции против РФ. Мы высказываемся за прагматичный подход и дипломатическое урегулирование возникших противоречий", - цитирует издание слова собеседника в ЕС.

В том же ключе высказался и другой высокопоставленный источник газеты в российских дипломатических кругах, отмечается в статье.

"Во всех беседах представители стран Евросоюза не говорят о каких-то новых мерах против России. Поэтому никаких санкций мы не ожидаем. Наоборот, европейские партнеры спрашивают, чем они могут помочь в диалоге с Киевом. Все прекрасно понимают мотивы произошедшего", - отметил дипломат.

25 ноября три судна украинских ВМС незаконно пересекли российскую границу в районе Керченского пролива. После отказа остановиться судна были задержаны, а 24 украинских моряка, двое из которых оказались сотрудниками СБУ, были переправлены в Симферополь. Суд вынес решение об их аресте на два месяца. После этого от отдельных европейских политиков стали звучать предложения обсудить новые санкции против России. Однако страны Европы, в частности Германия, Франция, Италия и Венгрия, выступают за нормализацию отношений с Москвой.

Темы: Отношения России и стран Западной Европы, Отношения России и Украины, Европейский союз (ЕС)
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 10:37
Гость: Товарищ Сухов

Поросенко, как обычно с бодуна, затеял провокацию чтобы нагадить, но за пределы его штанов, это все никуда не вышло.
Факир был пьян и фокус не удался.
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