Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

07:55

Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Если они пойдут по пути преследования президента, если они хотят продолжить преследовать президента и администрацию, я думаю, что это будет лучшее, что со мной произойдет. Я нанесу контрудар", - заявил Трамп.

Он уточнил, что может рассекретить заявления Суда по делам о надзоре за иностранными разведками и другие документы расследования Мюллера, раскрытие которых разоблачит ФБР, Минюст и кампанию Хиллари Клинтон.

"Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительны эти страницы", - сказал Трамп, отметив при этом, что хочет сохранить эти документы в тайне.

"Некоторые вещи, возможно, общественность не должна видеть, потому что они слишком плохи. Может быть, лучше, чтобы общественность не видела, что происходит с этой страной", - заключил президент США.