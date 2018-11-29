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Трамп пригрозил рассекретить документы расследования Мюллера

07:55 29.11.2018
Дональд Трамп
Фото с офстраницы в Facebook
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Президент США Дональд Трамп заявил, что он рассекретит документы по делу Мюллера, если демократы продолжат преследовать его администрацию, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

"Если они пойдут по пути преследования президента, если они хотят продолжить преследовать президента и администрацию, я думаю, что это будет лучшее, что со мной произойдет. Я нанесу контрудар", - заявил Трамп.

Он уточнил, что может рассекретить заявления Суда по делам о надзоре за иностранными разведками и другие документы расследования Мюллера, раскрытие которых разоблачит ФБР, Минюст и кампанию Хиллари Клинтон.

"Если они хотят играть жестко, я сделаю это. Они увидят, насколько разрушительны эти страницы", - сказал Трамп, отметив при этом, что хочет сохранить эти документы в тайне.

"Некоторые вещи, возможно, общественность не должна видеть, потому что они слишком плохи. Может быть, лучше, чтобы общественность не видела, что происходит с этой страной", - заключил президент США.

Темы: Дональд Трамп, США, Федеральное бюро расследований США (ФБР)
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 10:44
Гость: Каин XVIII

Как Волкера ни корми, а хуже бабы зверя нет!
29.11.2018, 09:20
Гость: 1

Киев тоже что-то обещает, и даже что-то делает, на это все уже перестали обращать внимание - собака лает, ветер носит, а караван идёт.
29.11.2018, 08:58
Гость: Благодарный

Волкер пообещал «ответные меры США» на ситуацию в Керченском проливе. До каких пор пиндосы нам будут предъявлять ответные меры. Пора бы господин Путин и нам обещать им ответные меры. Экономические жидковато, значит военные. Пора их ставить буквой "зю".
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