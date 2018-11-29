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Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

19:55 29.11.2018
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поскольку [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Он отметил, что «с нетерпением ждет содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена».

Пост Дональда Трампа появился через полчаса после публикации СМИ его комментария о том, что встреча не отменена и, «скорее всего», состоится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила официального уведомления об отмене встречи с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20. Однако если это произойдет, российский лидер проведет свободное время с пользой.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — сказал Песков «Интерфаксу».

Ранее Песков заявлял, что Вашингтон подтвердил грядущую встречу Трампа и Путина. По его словам, стороны продолжали вести подготовку к переговорам. В Кремле отмечали, что встреча пройдет 1 декабря около полудня.

Темы: Дональд Трамп, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 02:27
Гость: Размечтался.

Вам бы запасаться деревянными макинтошами ,а не сумками
30.11.2018, 02:20
Гость: blog2038,.

Вот и я думаю, о чём с Путиным говорить впринципе, что есть у России что было бы нам нужно и полезно.
30.11.2018, 01:00
Гость: Федор

4 дня все российские СМИ пели про провокацию Украины, и встречу с Трампом. Облом,топерь будут петь ,не очень хотели.
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