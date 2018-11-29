Трамп отменил встречу с Путиным на саммите G20

19:55

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Аргентине. Об этом он написал в своем Twitter.

«Поскольку [украинские] корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить мою ранее запланированную встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным», — написал Трамп.

Он отметил, что «с нетерпением ждет содержательного саммита вновь, как только ситуация будет разрешена».

Пост Дональда Трампа появился через полчаса после публикации СМИ его комментария о том, что встреча не отменена и, «скорее всего», состоится.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не получила официального уведомления об отмене встречи с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G20. Однако если это произойдет, российский лидер проведет свободное время с пользой.

«Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита», — сказал Песков «Интерфаксу».

Ранее Песков заявлял, что Вашингтон подтвердил грядущую встречу Трампа и Путина. По его словам, стороны продолжали вести подготовку к переговорам. В Кремле отмечали, что встреча пройдет 1 декабря около полудня.