«Предвыборное» положение от Порошенко

Как проходит введение военного положения на Украине: Порошенко всех призывает «проводить концерты, ходить в банки»

Инцидент в Керченском проливе, устроенный 25 ноября 2018 года украинскими военными кораблями при переходе из Азовского в Черное море, привел к буре в украинском «стакане воды».



Фото с сайта mil.gov.ua

Киев стал на всех информационных площадках стенать о том, что Россия теперь в открытую устроила вооруженную агрессию. И поэтому Украина должна защищаться. Но не с помощью своей армии, которую тот же Порошенко регулярно «обзывал» одной из сильнейших армий Европейского континента (как минимум, пятой по силе), а с помощью жалоб и введения военного положения (ВП).

По идее, украинские националисты, которые так долго требовали ввести это ВП, должны были обрадоваться. Но в ложке меда оказалась увесистая бочка дегтя от «главного кондитера»: даже националистам стало понятно, что ВП позволит нынешнему президенту пост-майданной Украины перенести или полностью отменить выборы президента, намеченные на март следующего года.

Тем не менее, Порошенко сотоварищи начали действовать.

26 ноября был собран Совет национальной безопасности и обороны Украины, на котором ВП предлагалось ввести на 60 дней на всей территории Украины.

Потом Порошенко направил соответствующий Указ в Верховную раду. Но Рада, после драк и матерщины в сессионном зале, приняла в качестве закона лишь отредактированную версию Указа, в котором военное положение было введено на 30 дней и на территории приморских областей и областей, граничащих с республиками Донбасса, Россией, Приднестровьем: Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской и Херсонской областей.

Также на заседании Рады была установлена дата президентских выборов на 31 марта 2019 года.

Затем данный указ о ВП должен был быть опубликован в правительственных изданиях. И «таки-да», он был опубликован в «Правительственном курьере» («Урядовом курьере»), но в неисправленной редакции. Где как-то «случайно» был размещен текст с ошибкой о введении ВП на 60 дней, а не на 30.

Все это время официальный сайт президента Порошенко почему-то не размещал версию Указа № 393. Она появилась лишь 28 ноября после того, как из СМИ посыпались обвинения в адрес администрации президента о подтасовках, и Порошенко пришлось выкладывать на сайт уточненную версию указа №393 о ВП. На всякий случай – без английской и русской версий текста.

В документе указывается возможность ограничения конституционных прав и свобод, изложенных в следующих статьях: ст. 30 - неприкосновенность жилья, ст. 31 - тайна переписки, ст. 32 - запрет на вмешательство в личную и семейную жизнь вместе со сбором и использованием конфиденциальной информации, ст. 33 - свобода передвижения, ст. 34 - свобода мысли и слова, ст. 38 - участие в управлении государственными делами, в выборах и референдумах, ст. 39 - право на мирные собрания граждан, ст. 41 - право на владение и пользование собственностью и результатами интеллектуальной и творческой деятельности, в т.ч. и «нерушимое» право частной собственности плюс конфискация имущества возможна только по решению суда; ст. 43 - право на труд и запрет на использование принудительного труда; ст. 44 - право на забастовку трудящихся.

Все запреты соблюдают нормы 64-й статьи конституции и не трогают те статьи, которые не могут быть ограничены ни в коем случае. Но подобные запреты происходят на фоне клятвенного заверения самого Порошенко о том, что «после введения военного положения не будут применяться никакие ограничения конституционных прав».

Это либо двурушничество и ложь, либо шизофрения. При этом украинский 112-й телеканал указывает, что Порошенко всех призывает «проводить концерты, ходить в банки»: «Не надо бежать в магазины и скупать спички и соль... Никаких ограничений на снятие депозитов, операций по обмену валют, поездок за границу для украинских граждан не будет».

Зато апологеты киевского президента утверждают, что вот комендантский час точно введен не будет, чем пытаются перекрыть негатив от отмены вышеперечисленных прав и свобод.

«Предвыборное положение» Порошенко на карте Украины

В Донецке уже высказывают опасения, что подобные нормы ВП могут не только сорвать выборы, но и помочь усилить мародерство в рядах Вооруженных сил Украины.

Так, по мнению представителей общественной организации «Справедливая защита» (ОО «СЗ»), Порошенко позиционирует себя как лидер партии войны и поэтому он заявляет налево и направо, что это его главная обязанность как президента Украины – заниматься обороной, пусть и путем таких непопулярных мер, как ВП.

А значит, киевский президент таким образом может выдать карт-бланш для военных и силовиков, расположенных как вдоль границы Украины и в приморских регионах, так и в зоне Операции объединенных сил в Донбассе (ООС, пришедшей на смену «антитеррористической операции», АТО) на легализацию всех возможные способов личного обогащения военных, под прикрытием военной целесообразности.

Что касается возможного переноса или срыва выборов, ОО «СЗ» обращает внимание на следующий момент: введение ВП «удивительным» образом совпало с территорией, высказавшей в мае 2014 года наименьшую «поддержку» Порошенко.



Инфографика РБК



Инфографика ОО «Справедливая защита», ДНР

Единственная область, которая в 2014 году не «особо» поддержала Порошенко, но на которой не было введено ВП – Днепропетровская. Однако с учетом того, что за последние несколько лет область превратилась в главный «перевалочный пункт» АТО и ООС, можно предположить, что административный ресурс там стал более, чем лояльный по отношению к нынешней президентской власти.

Напомню, что выборы, проводившиеся 25 мая 2014 года, были нелегитимными по целому ряду моментов: проводились после антиконституционной смены власти, т.е. после государственного переворота, в ходе военных действий в Донбассе и при игнорировании фактического изменения территории Украины (уход Крыма и референдумы 11 мая 2014 года в ДНР и ЛНР), что не нашло отражения в украинской Конституции.

Административный ресурс, задействованный тогда в пользу Порошенко и групп, устроивших госпереворот, шел рука об руку с прессингом оппозиционных Майдану сил и при демонизации пророссийских выступлений Юго-Востока.

По всей видимости, Порошенко хочет снова избраться, создав для себя «спецусловия». Но теперь в борьбе за власть он не боится противопоставить себе даже украинских националистов и коллег-олигархов (типа Юлии Тимошенко), с помощью которых он пришел к власти в 2014-м.

Подготовка и теория украинского ВП Украинский сайт «Страна. Юа» смоделировал ситуацию по реорганизации областных администраций на примере Одесской области, указав, что губернатор становится своеобразным «главнокомандующим» области.

«Его первым заместителем становится заместитель командующего оперативным командованием «Юг», также в состав заместителей входят все руководители силовых структур области – областного управления СБУ, регионального управления Госпогранслужбы, МЧС, полиции, регионального управления Главного управления разведки Минобороны, а также два «гражданских» заместителя губернатора».

На дорогах области появятся блокпосты, где будут дежурить вооруженные наряды полиции и военных. Все иностранные граждане (особенно граждане РФ) будут обязаны регистрироваться в Миграционной службе.

Все митинги будут беспощадно давиться на корню. Источник «Страны.Юа» в местной полиции заявил следующее: «Касательно забастовок – а где вы их видели на Украине?.. Но если вдруг забастуют, к примеру, рабочие Одесского припортового завода, то тут же будут привлечены к уголовной ответственности».

С ограничением свободы слова в головах чиновников существует определенная неразбериха. Несмотря на отсутствие каких-то официальных распоряжений по этому вопросу, некоторые националистически настроенные депутаты и министры рекомендуют украинским журналистам в качестве источников информации использовать только государственные СМИ.

Все вышеизложенные моменты опровергает одесский сайт «Думская.Нет», называя все попытки чиновников, полицейских и спецслужбистов начать руководить ВП – бредом и противозаконной деятельностью.

Придерживаясь в духе политической моды антироссийского тренда, сайт, тем не менее, обращает внимание на бардак, создаваемый с введением ВП:

«Но, позвольте, разве они, чиновники и полицейские, главные на этом празднике ограничений и чрезвычайщины? Нет, конечно. Главные – военные. Именно они, согласно статье 8 Закона Украины «О правовом режиме военного положения», должны вводить все эти ограничения, которых мы так боимся, - на продажу алкоголя по ночам, на массовые мероприятия, перлюстрацию, цензуру и т.д. Ни полиция, ни облгосадминистрация, ни мэрия – только люди в погонах. В лице некоего «военного командования». О ком в нашем случае идет речь, понятно не очень.

Вот кто представляет военное командование в Одесской области? Командующий ВМСУ? Командующий войсками оперативного командования «Юг»? Командующий воздушным командованием «Юг»? По идее, должен комфлота – он самый старший и по должности (командующий видом Вооруженных сил!), и по званию (полный адмирал). Но в законе об этом нет ни слова!»

ДНР: Опыт введения военного положения или его имитации?

Получается, что попытки узурпировать управление военным положением и наделить себя незаконными статусами имеют место быть уже сейчас на Украине. Кстати, справедливости ради надо сказать, что много вопросов можно задать и по военному положению в ДНР, где с января 2016 года Указом введен комендантский час «как норма военного положения».

Но в соответствии с Законом ДНР «Об особых правовых режимах» в ДНР до сих пор ВП не введено соответствующим Указом Главы ДНР.

То есть, комендантский час как норма ВП есть, а само ВП должным образом так и не объявлено, поскольку имеющееся в наличии соответствующее постановление Совета Министров ДНР, принятое еще в 2014 году, противоречит Закону, так как Совмин не имеет полномочий вводить ВП. Но эти моменты совершенно не волнуют ни МВД ДНР, ни Генпрокуратуру республики, которые в лучших традициях украинской и российской бюрократий устраивают многомесячный «футбол», перенаправляя жалующихся заявителей по всевозможным инстанциям – от Минюста до Управления собственной безопасности МВД ДНР.

Поэтому можно допустить, что на Украине схожие нестыковки тоже мало кого будут волновать в высших эшелонах власти. Сайт 112-го телеканала рассказал о том, как области, в которых введен режим ВП, исполняют указ Порошенко.

Так, например, на вотчине Порошенко, в Винницкой области власти отчитались о годном качестве 30-километрового противотанкового рва вдоль границы с Приднестровьем, «провели совет обороны и начали работы по уточнению мобилизационного резерва, оповещению резервистов первой очереди».

В Запорожской области власти планируют ввести больше патрулей, а на улицах - больше досмотра и заверяют, что не будут ограничивать права и свободы гражданского населения.

Далеко ли пойдет черниговский протест?

В Черниговской области военные объекты переведены с состояние повышенной боевой готовности. Полиция области работает в усиленном порядке. Однако 28 ноября, когда военное положение уже было введено, в сети появилось видео, на котором был запечатлен митинг протеста жителей Чернигова против политики украинских властей и введения военного положения.

Выступающие требовали «снижения цен на газ, на основные виды топлива, приведение в порядок налогового законодательства и отмену ряда законов, которые были приняты, чтобы отобрать последнее у пенсионеров, и у обычного трудящегося народа».

Один из выступающих задал вопрос:

- Зачем сейчас принимать военное положение? Четыре года это не нужно было делать, а теперь вдруг понадобилось?... Президент это сделал для того, чтобы взять власть в свои руки, отменить избирательный процесс, отменить все наши демонстрации. Мы вам это не позволим. Мы сейчас организуемся и будем проводить такие акции протеста, которые вы еще никогда в жизни не видели.

Но что-то подсказывает, что в арсенале протестующей общественности вряд ли найдется какой-то более конструктивный метод, нежели очередной майдан «за все хорошее».