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КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия

17:12 29.11.2018
Северная Корея
Фото с сайта Pixabay.com
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Северная Корея объявила о завершении разработки ядерного оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что разработка ядерного оружия была завершена еще год назад, после запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

«Данное событие повысило стратегический статус КНДР и положило конец истории империалистической агрессии и ядерных угроз. Демонстрация мощи КНДР привела к радикальным изменениями ситуации на Корейском полуострове, таких как встречи двух Корей и первый саммит между Севером и США», - пишут местные СМИ.

Теперь страна получила возможность сосредоточиться на экономическом развитии. При этом власти КНДР отмечают, что никакие санкции и давление на Пхеньян не сработают.

Запуск баллистической ракеты «Хвасон-15» состоялся 29 ноября 2017 года. По утверждению северокорейского агентства ЦТАК она способна достичь любого района на территории США.

Темы: Северная Корея
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 19:50
Гость: Хмы

Корейские аятолы ждите санкций.
29.11.2018, 19:35
Гость: Их

маленький толстенький действует
не в пример нашему маленькому худенькому.
Учиться у него надо.
29.11.2018, 18:44
Гость: Патриот России

Теперь надо бомбу сбросить на производителей электроники и автомобилей!
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