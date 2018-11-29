КНДР объявила об окончании разработок ядерного оружия

17:12

Северная Корея объявила о завершении разработки ядерного оружия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что разработка ядерного оружия была завершена еще год назад, после запуска межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15».

«Данное событие повысило стратегический статус КНДР и положило конец истории империалистической агрессии и ядерных угроз. Демонстрация мощи КНДР привела к радикальным изменениями ситуации на Корейском полуострове, таких как встречи двух Корей и первый саммит между Севером и США», - пишут местные СМИ.

Теперь страна получила возможность сосредоточиться на экономическом развитии. При этом власти КНДР отмечают, что никакие санкции и давление на Пхеньян не сработают.

Запуск баллистической ракеты «Хвасон-15» состоялся 29 ноября 2017 года. По утверждению северокорейского агентства ЦТАК она способна достичь любого района на территории США.