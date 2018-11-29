Киев обвинил Россию в блокировке портов Азовского моря

11:24

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что 35 судов стоят заблокированными на вход и выход в украинские порты Азовского моря. Об этом чиновник написал на своей странице в Facebook.

«По состоянию на вечер 28 ноября 2018-го украинские порты Азовского моря Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Российской Федерацией для захода и выхода судов», — написал министр.

Как отметил Омелян, 18 судов стоят в ожидании на вход в Азовское море. Четыре из них пытаются войти в порт Бердянска, еще 14 — в порт Мариуполя. В тоже время на выходе из Азова до Черного моря якобы собралась очередь из девяти судов: три не могут выйти из порта Бердянска, еще шесть — из порта Мариуполя.

Помимо этого восемь украинских судов, по словам министра, стоят у причалов в портах. По мнению Омеляна, тем самым Россия пытается «постепенно вытеснить» Украину из ее законных территорий.

Информацию министра опроверг источник ТАСС в морских службах Крыма. «Никто никакие суда не задерживает, работаем по фактической погоде», — сказал собеседник агентства. По его словам, все суда в рамках официальной процедуры должны подать предварительную заявку на прохождение через Керченский пролив за 48 часов и подтвердить ее за сутки.

Отношение России и Украины обострились после инцидента в Черном море. 25 ноября погранслужба ФСБ задержала два украинских бронекатера и буксир с вооружением на борту за нарушение государственной границы и отказ остановиться. После многократных предупреждений пограничники были вынуждены применить силу. В Киеве произошедшее сочли «актом российской агрессии» и ввели военное положение в приграничных с РФ областях.