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Саломе Зурабишвили лидирует по итогам подсчета 99,7% бюллетеней в Грузии

08:35 29.11.2018
Саломе Зурабишвили
Фото с сайта wikipedia.org
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Независимый кандидат в президенты Грузии Саломе Зурабишвили набирает на выборах 59,56 процента голосов (более 1,14 миллиона избирателей). Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии страны после подсчета 99,7 процента бюллетеней, пишет РИА Новости.

Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе по предварительным итогам получил 40,44 процента голосов (778 тысяч человек). Зурабишвили и ее сторонники уже празднуют победу.

Второй тур президентских выборов прошел в Грузии в среду. По предварительным данным, явка составила 56,23 процента. В это число не входят избиратели за границей.

Всего ЦИК организовал 3703 избирательных участка, в том числе 55 за рубежом. В России участки не открывались, потому что между странами нет дипломатических отношений. В целом, по данным МВД и ЦИК, выборы прошли в спокойной обстановке, несмотря на некоторые нарушения.

Срок полномочий президента составит шесть лет. Это последние выборы путем прямого голосования, в будущем главу государства будут назначать 300 делегатов.

Саломе Зурабишвили родилась 18 марта 1952 года в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Более тридцати лет проработала в системе МИД Франции. С 2004 по 2005 год она занимала пост министра иностранных дел Грузии. В ноябре 2005-го Зурабишвили создала оппозиционную партию "Путь Грузии", которая принимала активное участие в акциях протеста 2007 и 2009 годов. Спустя пять лет объявила об уходе из грузинской политики.

В 2013-м она уже баллотировалась в президенты Грузии, но ей отказали в регистрации из-за двойного гражданства (Франции и Грузии). В августе этого года Зурабишвили отказалась от гражданства Франции для участия в выборах главы государства.

 

РИА Новости

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Темы: Грузия, Выборы в представительные органы власти в мире
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Комментарии читателей
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29.11.2018, 09:49
Гость: Казачок то засланный

грузины еще тупее нас, выбрали президентом иностранку.
29.11.2018, 09:44
Гость: евразиец

Правильно грузины делают ,что избиратели за границей не входят в явку.Не понимаю зачем за границей учитывать голоса избирателей,только тех кто проживает и голосует в границах России. Кто-то живет в Германии и может голосовать за Президента,Госдуму? Абсурд. Это не демократия. Таких людей процессы происходящие в России не затрагивают ,они же в другом государстве живут. Повысили цены на бензин в России,какое до этого дело проживающим и голосующим за наши органы власти за рубежом? Ну Макрон долго судя по всему не протянет.Скинут его в следующем году скоро янки.Майдан против МАкрона уже заварили.
29.11.2018, 09:30
Гость: анаконда ,понимаешь

В Армении ставленик Сороса, в Грузии-Макрона, ждём сообщения из Азербайджана там поставят ставленика из пустыни Гоби и всё кольцо замкнётся. Бить надо было до конца ,а не миндальничать
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