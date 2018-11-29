Саломе Зурабишвили стала новым президентом Грузии

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Независимый кандидат Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», выигрыла выборы президента Грузии с 59,52% голосов после подсчёта 100% бюллетеней. Об этом свидетельствуют данные ЦИК страны.

В то же время ее главный конкурент, член бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе набрал 40,48% голосов избирателей.

Зурабишвили — первая женщина-президент в новейшей истории Грузии. Она родилась в Париже в семье грузинских эмигрантов. Ранее возглавляла партию «Путь Грузии», занимала пост министра иностранных дел Грузии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции в Грузии.

В 2003 и 2007 году Нино Бурджанадзе, грузинский политик-женщина, временно исполняла обязанности президента как председатель парламента в течение нескольких месяцев. В 2013 году она участвовала в президентских выборах, на которых заняла третье место.

Нынешние выборы президента Грузии — последние, которые проводятся методом прямого голосования. С 2023 года главу государства будет выбирать избирательная коллегия, состоящая из 300 делегатов.