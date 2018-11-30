Польша и Британия выступили за ужесточение антироссийских санкций

15:44

Великобритания и Польша решили ужесточить санкции против России после задержания военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, этот шаг поддержали Швеция и страны Балтии.

В среду газета Welt написала со ссылкой на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

Позднее эти данные подтвердил РИА «Новости» дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку-2".

30 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит политику ужесточения антироссийских санкций в связи с задержанием украинских кораблей — часть «шаблонного поведения» России. Она призвала Россию освободить моряков.

25 ноября три украинских военных судна оказались в закрытых водах РФ. Они вышли из Черного моря и направились в сторону Керченского пролива. Погранслужба России потребовала их остановиться. После игнорирования законных требование украинские суда задержали с применением оружия.