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Польша и Британия выступили за ужесточение антироссийских санкций

15:44 30.11.2018
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Великобритания и Польша решили ужесточить санкции против России после задержания военных кораблей ВМС Украины в Керченском проливе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, этот шаг поддержали Швеция и страны Балтии.

В среду газета Welt написала со ссылкой на источники в ЕС, что Берлин и Париж выступают против ужесточения санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Французский МИД ушел от ответа на просьбу прокомментировать эту информацию.

Позднее эти данные подтвердил РИА «Новости» дипломатический источник в Брюсселе. По его словам, заявление, озвученное в среду, согласовывалось три дня.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что инцидент не меняет отношение к одному из важнейших проектов сотрудничества России и ЕС — "Северному потоку-2".

30 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон продолжит политику ужесточения антироссийских санкций в связи с задержанием украинских кораблей — часть «шаблонного поведения» России. Она призвала Россию освободить моряков.

25 ноября три украинских военных судна оказались в закрытых водах РФ. Они вышли из Черного моря и направились в сторону Керченского пролива. Погранслужба России потребовала их остановиться. После игнорирования законных требование украинские суда задержали с применением оружия.

Темы: Великобритания, Польша, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 19:55
Гость: Европеец

Александр !
Вы сами больше всех стараетесь саморапуститься.
30.11.2018, 19:04
Гость: Александр1

А ты попробуй...
30.11.2018, 19:03
Гость: Александр1

"СТРАНЫ" балтии под предводительством Польши - это ну очень страшно для России. Как вы думаете: сколько минут(!) нужно России для полного уничтожения этих возмущенных? Думаю не более 60 минут...
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