Евросоюз впервые выдал Китаю беглого чиновника

10:35

Власти Болгарии экстрадировали в Китай чиновника, подозреваемого в коррупции, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение государственного комитета по надзору КНР.

Это первый случай выдачи Китаю подозреваемого в коррупции государственного служащего одной из стран-членов Евросоюза.

Экстрадированным оказался чиновник уездного уровня провинции Чжэцзян Яо Цзиньйи, который бежал за границу в декабре 2005 года после того, как был заподозрен в злоупотреблении служебным положением и коррупции.

В октябре 2018 года Интерпол по просьбе Китая опубликовал красное уведомление в отношении чиновника, после чего его арестовала болгарская полиция. Местный суд Софии принял решение о выдаче подозреваемого китайской стороне.

Борьба с коррупцией в Китае ужесточилась с приходом к власти председателя КНР Си Цзиньпина. Тысячи чиновников были наказаны за нарушение партийной дисциплины и коррупцию. Также Китай ведет активные переговоры с иностранными государствами об экстрадиции тех, кто покинул территорию КНР в связи с данными обвинениями.