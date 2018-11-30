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Сенат США принял резолюцию о вине России в агрессии против Украины

07:04 30.11.2018
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Сенат в четверг вечером одобрил резолюцию, осуждающую "провокационные действия" России против Украины, пишет "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

Сенат единогласно одобрил резолюцию, предложенную республиканцем Роном Джонсом и демократом Крисом Мерфи.

"Сегодня Сенат принял меры и направил четкий сигнал Путину, что мы не будем терпеть агрессию его правительства против Украины в Азовском море. Мы решительно осуждаем любые военные действия России, направленные на одностороннее изменение международных правил", - заявил Мерфи.

Резолюция "решительно осуждает" действия России и призывает страну освободить членов экипажа задержанных Россией украинских судов. В ней также содержится предупреждение России, что конфронтация у берегов Крымского полуострова "дестабилизирует" регион и "ведет к дальнейшей эскалации напряженности".

В принятой резолюции сенат "призывает членов международного сообщества объединиться в оппозиции к действиям правительства РФ в Керченском проливе, поскольку они нарушают основополагающие принципы международного права, затрагивающие все государства".

Российские пограничники 25 ноября с применением оружия задержали в районе Керченского пролива буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", направлявшиеся из Одессы в Мариуполь на Азовское море. Суда отконвоировали в Керчь.

Темы: Азовское море, США, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 09:57
Гость: Враги в Конгрессе США

Сенат дебилов. Только так можно назвать это сборище неадекватов.
По их решению теперь любые иностранные военные суда имеют право заходить в суверенные морские воды США.
Ибо если вы разрешаете и не осуждаете нарушение границ в других государствах - это же самое можно делать и с вашими границами.
Тогда откройте границу с Мексикой. Дайте всем кому хочется перейти вашу границу ! Чего же вы заборы строите ? Почему армию подогнали ?
А иначе как можно расценивать их глупость ?
Не думал, что в Вашингтоне столько идиотов.
30.11.2018, 09:16
Гость: stalker

Ну и что ? Это далеко не первая аналогичная резолюция Сената США. Ничего иного от них ждать и не приходится. Так что пора перестать обращать на них внимание и предложить этому Сенату засунуть себе эту очередную резолюцию в ... портмоне. Собака лает, а караван идет.
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