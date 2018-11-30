СБУ пришла с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры

16:57

Служба безопасности Украины устроила обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.

Как сообщает телеканал «24», обыски проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни. Дело возбуждено по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на СБУ.

По информации телеканала «24», обыскивают квартиру митрополита. ТАСС сообщил, что обыски проходят в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры в селе Вороньков Киевской области.

В Русской православной церкви считают, что обыски связаны с «„добровольным“ объединением украинских православных», заявили «Интерфаксу» в синодальном отделе внешних церковных связей.

29 ноября митрополит Павел говорил, что в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. Он отмечал, что на него и других священнослужителей оказывают давление. «Раздаются угрозы, разного рода нападки. Какая причина, я не знаю», — говорил Павел.

Большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.

Русская православная церковь выступает против предоставления Украинской церкви автокефалии. После того, как в октябре было прекращено действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.