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СБУ пришла с обыском к предстоятелю Киево-Печерской лавры

16:57 30.11.2018
Фото с сайта twitter.com
Фото с сайта twitter.com
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Служба безопасности Украины устроила обыск по месту жительства предстоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Павла.

Как сообщает телеканал «24», обыски проходят в рамках дела о разжигании межконфессиональной розни. Дело возбуждено по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на СБУ.

По информации телеканала «24», обыскивают квартиру митрополита. ТАСС сообщил, что обыски проходят в загородном хозяйстве Киево-Печерской лавры в селе Вороньков Киевской области.

В Русской православной церкви считают, что обыски связаны с «„добровольным“ объединением украинских православных», заявили «Интерфаксу» в синодальном отделе внешних церковных связей.

29 ноября митрополит Павел говорил, что в отношении него возбуждено несколько уголовных дел. Он отмечал, что на него и других священнослужителей оказывают давление. «Раздаются угрозы, разного рода нападки. Какая причина, я не знаю», — говорил Павел.

Большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.

Русская православная церковь выступает против предоставления Украинской церкви автокефалии. После того, как в октябре было прекращено действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату, РПЦ объявила о разрыве евхаристического общения с Константинополем.

Темы: Церковь, Православная церковь в России, Отношения России и Украины
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30.11.2018, 20:12
Гость: выступай-не выступай а факты таковы...

Настоятель Киево-Печерской Лавры продает свой особняк за $1,3 млн
33213 просмотров

На сайте недвижимости обнаружено объявление о продаже за 34 млн гривен поместья настоятеля Киево-Печерской Лавры владыки Павла.

Об этом написал журналист "Схем" Михаил Ткач в facebook.

"Настоятель Киево-Печерской Лавры владыка Павел, похоже, продает то самое поместье под Киевом. Точного адреса в объявлении нет, но на фото дом один в один с тем, который я впервые нашел и снял в далеком 2012-ом. Тогда владыка так и не позвал нас в гости, но теперь можно оценить не только экстерьер, но и интерьер. Цена на сайте: 34 190 000 грн или 1 300 000 $", - рассказал журналист.
30.11.2018, 19:26
Гость: Александр из Берлина

Порохобот! Ты давай давай поддерживай Порошенко, а он для таких безмозглых как ты будет покупать демократическую горячую воду в США как уголь в Пенсильвании.
30.11.2018, 19:06
Гость: Александр из Берлина

Отправить внуков и правнуков бандеровских недобитков таких как ты на остров НОВАЯ ЗЕМЛЯ, т.к. там очень маленькое по численности население всего 2429 человека при значительной площади острова 83 000 км². Осваивай остров бандеровец.
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