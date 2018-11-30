Украина: Последний шаг перед разрывом дипотношений с Россией

Киев запретил россиянам въезд в страну и расторгает двусторонние договоры, чем ответит Москва

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Украина намерена в одностороннем порядке расторгнуть около 40 соглашений с Российской Федерацией из-за Керченского кризиса и нового обострения отношений между Москвой и Киевом. Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Павел Климкин. Министр, который, к слову уроженец российского Курска, отметил, что за последнее время Киев уже «убил» 48 двухсторонних договоров с Москвой и продолжит делать это в будущем.

«Но к ним нужно относиться очень аккуратно, в контексте того, что то, что мы эти соглашения „убиваем“, не навредило просто нашим украинским гражданам», — добавил он.

Еще в сентябре Киев решил не продлевать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами. Тогда Климкин отметил, что Украина будет последовательно работать над пересмотром всех договоров с Россией.

Климкин высказался и о том, что Украине вообще не нужны дипломатические отношения с Российской Федерацией, и он выступает за то, чтобы разорвать их. Однако на такой шаг Киев пока пойти не готов, так как на территории России находятся около 3,5 миллионов украинцев, и консульства выполняют важную работу по защите их прав.

Правда, такая «забота» о гражданах Украины выглядит очень странно в свете того, что одновременно с заявлениями Климкина, президент «незалежной» Петр Порошенко окончательно закрыл въезд на территорию своей страны для граждан России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Президента Украины, видимо, не заботит тот факт, что Россия может пойти на ответные меры, и тогда миллионам его граждан придется очень непросто.

О таком ограничении украинская погранслужба сообщала еще весной 2014-года, но при наличии приглашения и отсутствии «компрометирующих» фактов биографии вроде военной службы, граждане РФ могли пересекать границу «незалежной». Теперь же и этому придет конец. Ограничения коснутся мужчин, а исключения будут сделаны для «гуманитарных случаев». Все потому, что, по мнению Порошенко, россияне формировали на территории Украины некие «частные армии».

«Украина ввела ограничения по въезду граждан РФ мужского пола возрастом от 16 до 60 лет, чтобы РФ не формировала на Украине отряды „частных“ армий, которые на самом деле являются представителями Вооруженных сил РФ. Чтобы не дать россиянам возможность осуществить те операции, которые они планировали еще в 2014 году», — гласит малопонятный «твит» Порошенко.

Впрочем, что касается ответа России, эксперты сомневаются в том, что она введет зеркальные меры. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский даже призвал не ужесточать миграционный режим для украинцев, а, напротив, облегчить для них режим получения российского гражданства.

«Чтобы ответить Порошенко, нам нужно не ограничивать украинцев, как предлагают некоторые, а наоборот — ускорить выдачу всем желающим наши паспорта, чтобы они могли спокойно приезжать в Россию, жить, работать», — сказал он.

Такого же мнения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько. Он считает, что разрывом соглашений и отношений с Российской Федерацией Украина навредит, прежде всего, самой себе. Россия же должна облегчить выдачу российских паспортов украинцам, чтобы они могли беспрепятственно жить и работать на территории РФ.

— Климкин говорит о том, что, скорее всего, действительно произойдет в ближайшем будущем. Пока на Украине не просматривается сил, которые были бы настроены на сотрудничество с Российской Федерацией.

С другой стороны, Климкин лукавит, когда говорит о 40 договорах между Россией и Украиной. На самом деле двусторонних соглашений между нашими странами несколько тысяч. Они регламентируют как общие, так и очень узкие сферы взаимоотношений. Так что у Киева еще есть пространство для работы в этом направлении.

— Чем грозит денонсация этих соглашений?

— Еще большим разрывом отношений во всех сферах — экономической, политической, гуманитарной, и, соответственно, неприятными последствиями для самой Украины. Мы видим, что за последние четыре года Украина, разорвав связи с Россией, ничего не приобрела взамен. Она не стала ни членом Евросоюза, ни других значимых организаций, не получила обещанного экономического процветания. Карго-культ, во имя которого осуществляли евромайдан, оказался абсолютно фальшивым.

Думаю, такого рода последствия будут сопровождать Украину и дальше по мере расторжения других договоров. На Западе Украину не ждут. Ее воспринимают исключительно как резервуар дешевой рабочей силы, как страну, которую можно кредитовать под будущую оплату процентами либо в денежном выражении, либо в имущественном. А от Востока, то есть от России, Украина уходит сама. Последствия всех этих шагов будут только негативными.

— К чему приведет запрет на въезд российских граждан в возрасте от 16 до 60 лет на территорию Украины?

— Если честно, я удивлен этим сообщениям, потому что думал, что такой запрет уже давно действует. Во всяком случае, Киев анонсировал его еще в 2014—2015 годах. И я лично знаю множество людей, которых не пустили на территорию Украины под теми или иными предлогами, ссылаясь на этот запрет, даже несмотря на наличие приглашения.

То, что сейчас вводят эту норму уже в тотальном выражении, и судя по практике не только в отношении мужчин, но в некоторых случаях даже женщин и детей, свидетельствует о попытке наполнить содержанием военное положение, которое ввели совсем недавно. Причем наполнить его максимально безопасно для себя. По сути, эта мера совершенно бесполезна даже в рамках военного положения.

— Будет ли Россия вводить ответные меры?

— Скорее всего, нет. К подобным шагам со стороны Киева мы уже давно привыкли. Из Украины к нам приезжает большое количество людей, как на ПМЖ, так и гостевых рабочих. Пограничные службы в год фиксируют от 4 до 7 миллионов въездов. Возможно, власти решат каким-то образом регламентировать этот въезд. Например, сделают его платным и введут небольшой тариф за пересечение границы. Или введут налоги на перечисление средств на Украину. Хотя нужно сказать, что все эти меры обговаривались и ранее, но пока так и не были применены.

На мой взгляд, лучшая мера, которую могла бы применить Россия в ответ на подобного рода шаги — это широчайшее предоставление возможности получить российское гражданство и переехать на территорию России всем желающим гражданам Украины. Думаю, этим предложением воспользовались бы очень многие жители Украины. Их не испугала бы даже вероятность того, что после получения российского паспорта им запретят въезд на территорию их исторической родины.

— Климкин сказал, что выступает за разрыв дипотношений с Россией, но пока они не готовы пойти на этот шаг из-за большого количества украинцев, проживающих в РФ. Так ли это?

— Мне кажется, что Украина вполне может пойти и на этот шаг, но для этого нужен новый повод. Например, Киев организует очередную провокацию либо в Черноморско-Азовской акватории, либо в Донбассе, после чего расширит военное положение на территорию всей страны и сделает его постоянным. После этого украинское руководство вполне может и разорвать дипломатические отношения с Россией.

Конечно, у киевских властей есть связь с крупным бизнесом, который совсем не будет приветствовать разрыв дипотношений с РФ. Но поскольку Украина — это страна, фактически находящаяся под внешним управлением, прислушиваться к их мнению никто не будет