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Глава МИД Украины выступил за разрыв дипломатических отношений с Россией

07:55 30.11.2018
Фото с сайта absincnpo.com
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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет о наличии 3,5 млн украинцев в России, но выступает за прекращение дипломатических отношений с Москвой, пишет "Интерфакс".

"Я лично и эмоционально считаю, что нам не нужны дипломатические отношения с Россией. Я даже вел переговоры с некоторыми странами относительно возможности нашего представления, но они четко сказали, что учитывая весь масштаб, мы можем быть только формальным почтовым ящиком", - сказал министр в эфире ток-шоу "Право на власть" в четверг.

Министр добавил, что на территории России находятся 3,5 млн украинцев. "Они (дипломаты иностранных государств - ИФ) по определению не смогут делать то, что делают наши дипломаты сегодня", - добавил министр. Климкин отметил, что выступает за биометрический визовый режим с Россией.

Ранее Украина закрыла въезд в Крым для иностранцев со своей территории. Также стало известно о подготовке разрыва 40 договоров с Россией.

Темы: Отношения России и Украины, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 09:49
Гость: Ну да, конечно

Климкину не нужны 3,5 миллионов украинцев, а может быть и больше.
А может быть это Климкин - лишний, как и Порошенко и Турчинов и Яценюк и прочие паразиты на теле украинского народа?
Может уже пора сделать зачистку организма и избавиться от этих глистов Украины?
30.11.2018, 09:13
Гость: stalker

Что-то я сильно сомневаюсь, что Россия потеряет от этого шага больше чем Украина.
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