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Трамп назвал «единственную причину» отмены переговоров с Путиным

22:38 30.11.2018
Стоп-кадр из видео в YouTube
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Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов еще раз прокомментировал причину отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной такого шага. Комментарий Трампа прозвучал перед его встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20.

«Нам не нравится, что произошло, мы не довольны тем, что случилось <…> Исходя из того, что произошло с кораблями и моряками, это была единственная причина [отмены встречи]», — подчеркнул Трамп. 

Президент США также выразил надежду, что Россия и Украина смогут урегулировать этот конфликт, поскольку надеется на скорую встречу с российским лидером, пишет РБК.

О своем решении отменить встречу с российским президентом на саммите G20 американский лидер сообщил накануне, 29 ноября. Тогда же он объяснил, что причиной стало то, что украинские моряки и корабли, задержанные Россией 25 ноября возле Керченского пролива, до сих пор не возвращены на родину.

Однако в пятницу стали звучать другие предположения, почему американский президент отменил эту встречу. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что истинной причиной стала внутриполитическая ситуация в самих США. «Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Но является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — сказала Захарова.

Темы: Дональд Трамп, Визиты и важные переговоры зарубежных политиков, Визиты и важные переговоры российских политиков
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 00:16
Гость: А чё?

Опять нашего дворового бобика щёлкнули по носу. Ему уже не привыкать. Если вас стукнуть в глаз вы невольно вскрикните. Стукнуть раз, стукнуть два, а потом привыкните. Бриль-англо-кремлёвский
30.11.2018, 23:56
Гость: потому что нельзя быть красивой такой

Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что истинной причиной стала внутриполитическая ситуация в самих США. «Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Но является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — сказала Захарова.//////
А я уверен,что такие высказывания Захаровой- результат от злоупотребления аргентинской муки.
30.11.2018, 23:20
Гость: Ян

Трамп актер и клоун на зарплате. Зачем вообще с ним проводить ВВП встречи? Есть более важные проблемы.
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