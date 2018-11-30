Трамп назвал «единственную причину» отмены переговоров с Путиным

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Президент США Дональд Трамп по просьбе журналистов еще раз прокомментировал причину отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным. Американский лидер подчеркнул, что действия России в Керченском проливе стали единственной причиной такого шага. Комментарий Трампа прозвучал перед его встречей с премьером Японии Синдзо Абэ в рамках саммита G20.

«Нам не нравится, что произошло, мы не довольны тем, что случилось <…> Исходя из того, что произошло с кораблями и моряками, это была единственная причина [отмены встречи]», — подчеркнул Трамп.

Президент США также выразил надежду, что Россия и Украина смогут урегулировать этот конфликт, поскольку надеется на скорую встречу с российским лидером, пишет РБК.

О своем решении отменить встречу с российским президентом на саммите G20 американский лидер сообщил накануне, 29 ноября. Тогда же он объяснил, что причиной стало то, что украинские моряки и корабли, задержанные Россией 25 ноября возле Керченского пролива, до сих пор не возвращены на родину.

Однако в пятницу стали звучать другие предположения, почему американский президент отменил эту встречу. Так, официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что истинной причиной стала внутриполитическая ситуация в самих США. «Является ли именно провокация Украины в Керченском проливе реальным поводом к отмене? Мы слышали именно такое объяснение, приняли его к сведению. Но является ли это реальностью? Мне кажется, что нужно искать ответы во внутриполитической ситуации в США, которая является доминирующей при принятии решений», — сказала Захарова.