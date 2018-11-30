Владимир Путин выступил на встрече БРИКС в Аргентине

20:25

Президент России Владимир Путин принял участие во встрече глав государств — участников БРИКС, которая состоялась на полях саммита G20 в Аргентине.

В своем выступлении российский лидер затронул тему санкций, ситуацию в Сирии, а также выход США из Договора РСМД.

Путин раскритиковал практику односторонних санкций, подчеркнув, что они негативно влияют на международное сотрудничество.

"Нельзя не видеть, что недобросовестная конкуренция все чаще подменяет собой честный, равноправный межгосударственный диалог. Распространяется порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права", — приводит слова Путина РИА Новости

Российский лидер призвал страны БРИКС влиять на создание справедливой системы международных отношений и коллективно решать острые проблемы, стоящие перед мировым сообществом.

Говоря об обстановке в САР, Путин отметил, что Россия нацелена на скорейшее формирование Конституционного комитета по Сирии в Женеве.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнерами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией", — заявил российский лидер.

Путин также заявил о том, что Россия встревожена ситуацией в сфере нераспространения и разоружения.

"Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях создают риски неконтролируемой гонки вооружений", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что Россия исходит из того, что страны БРИКС по этой теме будут выступать с единых согласованных позиций, что мобилизует усилия мирового сообщества в интересах международной безопасности и стабильности.

Президент призвал сделать все возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и предотвратить новый виток напряженности вокруг иранской ядерной программы.



