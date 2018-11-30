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Центральная избирательная комиссия Украины отменила выборы

17:07 30.11.2018
Фото с сайта mil.gov.ua
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Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированных на 23 декабря выборов депутатов местных советов и мэров городов в 10 областях страны, где введено военное положение.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на украинские СМИ.

«Центральная избирательная комиссия постановляет обратить внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, которые проводятся в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение части первой статьи 19 закона Украины „О правовом режиме военного положения“ относительно запрета проведения выборов», - озвучил положение постановления заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

Согласно принятому постановлению, вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения.

Как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, речь идет о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов во вновь созданных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также 9 промежуточных местных выборов, которые должны были состояться 9 и 16 декабря.

Темы: Украина, Выборы на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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30.11.2018, 19:15
Гость: московит

Это оттого,чтобы предоставить совсем деревянным буратино покинуть Одессу,сберечь их от огня жертвоприношений кремля.
30.11.2018, 19:05
Гость: Тов. Швондер

Причём тут приморье. Выборы в приморье отдельная тема, а тут выборы в украине. Если у Вас не мозгов оставить комментарий по существу, не засоряйте "эфир".
30.11.2018, 19:00
Гость: Все

как у нас.
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