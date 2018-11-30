Центральная избирательная комиссия Украины отменила выборы

17:07

Центральная избирательная комиссия Украины приняла решение об отмене запланированных на 23 декабря выборов депутатов местных советов и мэров городов в 10 областях страны, где введено военное положение.

Об этом сообщает «Русская весна» со ссылкой на украинские СМИ.

«Центральная избирательная комиссия постановляет обратить внимание субъектов и других участников избирательного процесса местных выборов, которые проводятся в Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях, в которых введено военное положение, на неукоснительное соблюдение части первой статьи 19 закона Украины „О правовом режиме военного положения“ относительно запрета проведения выборов», - озвучил положение постановления заместитель председателя ЦИК Олег Конопольский.

Согласно принятому постановлению, вопрос назначения местных выборов в этих десяти областях будет решаться субъектами их назначения в законодательно определенном порядке после прекращения или отмены военного положения.

Как уточнила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, речь идет о запрете 45 первых и 7 дополнительных выборов во вновь созданных ОТГ, назначенных на 23 декабря, а также 9 промежуточных местных выборов, которые должны были состояться 9 и 16 декабря.