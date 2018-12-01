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Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

16:44 1.12.2018
Здание Европарламента в Брюсселе. Фото Andrijko Z с сайта ru.wikipedia.org
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Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.

Латвийский депутат считает, что ЕС необходимо сотрудничать с Россией лишь в областях, представляющих «взаимный интерес», а также с условием гарантий «обеспечения безопасности в соседствующих с ЕС странах», пишет «Коммерсант».

В документе подчеркивается, что «Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем». При этом евродепутат настаивает, что строительство газопровода «Северный поток-2» нужно прекратить, так как он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, «угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС».

Проект резолюции будет рассмотрен Европарламентом в марте 2019 года. В том же документе содержится призыв прекратить программы, позволяющие иностранцам из третьих стран за инвестиции получать так называемые «золотые визы» в странах ЕС.

Темы: Россия, Международная политика, Европарламент
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 21:47
Гость: Ник16

" пусть поживут на дорогом топливе США и увидят свои затраты и какая тогда цена будет на продукцию."
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Звучит красиво, заманчиво. Вы только одного не учитываете, что эту продукцию покупает Россия, сама она делать ничего не умеет кроме танков и ракет, и эта продукция нам обойдётся в "копеечку".
01.12.2018, 21:37
Гость: ser

да нету уже никакой копчёной кильки
только в этом году закрылось 7 шпротных заводиков, которые работают практически в убыток
торгуют лесом, который ещё не заложен в шведских банках и гравием
банки свои угробили по приказу США
чутка транзита есть, пока Усть-Луга не вышла на полную мощность
01.12.2018, 21:09
Гость: кот

На Санкции "запада" - есть только один эффективный ответ.
ВЫВОД: - ведь они бьют по рабочим местам граждан и естественно падение их уровня жизни.
ОТВЕТ: направить их удар по "СТОРОННИКАМ" в России.
а - Лишать их работы в гос-учреждениях и компаниях с гос-капиталом.
б - Лишать работы во всех фирмах и организациях имеющих отношение или финансирование "запада".
в - разрешать работать только там, где зарплата в сумме не превышает прожиточный минимум в России.
г - запретить любое участие в местах и организациях - в которых попали под санкции как физические, так и юридические лица.
Это направит УДАР "запада" по "своим".
С уважением, доброжелатель и демократ.
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