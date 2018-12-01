Европарламент рассмотрит резолюцию о разрыве партнерства с Россией

16:44

Евродепутат от Латвии Сандра Калниете вынесла на рассмотрение Европарламента проект резолюции, предусматривающий отказ Евросоюза от Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Россией, подписанного в 1997 году.

Латвийский депутат считает, что ЕС необходимо сотрудничать с Россией лишь в областях, представляющих «взаимный интерес», а также с условием гарантий «обеспечения безопасности в соседствующих с ЕС странах», пишет «Коммерсант».

В документе подчеркивается, что «Россия и ЕС останутся ключевыми экономическими партнерами в обозримом будущем». При этом евродепутат настаивает, что строительство газопровода «Северный поток-2» нужно прекратить, так как он усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, «угрожает внутреннему рынку ЕС и не соответствует энергетической политике ЕС».

Проект резолюции будет рассмотрен Европарламентом в марте 2019 года. В том же документе содержится призыв прекратить программы, позволяющие иностранцам из третьих стран за инвестиции получать так называемые «золотые визы» в странах ЕС.