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На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

14:22 1.12.2018
Стоп-кадр видео

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Причиной столь агрессивного поведения чиновника стали слова нардепа о провокации Украины в Керченском проливе.

"В этом конфликте не была заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20", — заявил Мураев.

Тогда Грымчак, назвав депутата "малороссом" и "подлюкой", подошел к нему и с силой пнул стойку, за которой тот стоял. После этого конструкция упала на Мураева.

Действия замминистра вызвали негодование зрителей.


 

Темы: Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 20:56
Гость: Беглый

Мы своих не бросим ?
01.12.2018, 19:52
Гость: личный опыт

правильно ли я понял, что украинские военнослужащие имеют иммунитет от ответственности по уголовным преступлениям?
01.12.2018, 19:42
Гость: А кто вам сказал, что

заместитель министра на Украине не может быть бандитом?
Геморроям слава.
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