На Украине замминистра в прямом эфире напал на депутата Рады

14:22

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак в прямом эфире политического ток-шоу "Народ против" телеканала ZIK напал на депутата Верховной рады Евгения Мураева.

Причиной столь агрессивного поведения чиновника стали слова нардепа о провокации Украины в Керченском проливе.

"В этом конфликте не была заинтересована Российская Федерация. Благодаря этому инциденту, я думаю, была достигнута одна из целей — сорвалась встреча президента Соединенных Штатов и России на саммите G20", — заявил Мураев.

Тогда Грымчак, назвав депутата "малороссом" и "подлюкой", подошел к нему и с силой пнул стойку, за которой тот стоял. После этого конструкция упала на Мураева.

Действия замминистра вызвали негодование зрителей.



