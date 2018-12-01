Скончался экс-президент США Джордж Буш‐старший

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Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в США. Об этом сообщила The Washington Post.

41-й президент США умер в ночь на 30 ноября.

Точная причина смерти пока не известна, однако политик страдал сосудистым паркинсонизмом. О заболевании, ограничивающем его движение, он объявил в 2012 году.

Отмечается, что он скончался в результате «конкретной медицинской причины». Бывшего лидера США дважды госпитализировали в текущем году. В апреле 2018 году Буш оказался в больнице с инфекционным заболеванием. В мае у бывшего президента США возникли проблемы с давлением

Буш-старший отдавал приказы о военных операциях в Панаме и Персидском заливе, а также подписал документы, завершившие холодную войну с СССР.

«Россия и СССР — как матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные гири. Сейчас эти гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов», — признавался американский президент.