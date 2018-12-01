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Скончался экс-президент США Джордж Буш‐старший

08:42 1.12.2018
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет в США. Об этом сообщила The Washington Post.

41-й президент США умер в ночь на 30 ноября.

Точная причина смерти пока не известна, однако политик страдал сосудистым паркинсонизмом. О заболевании, ограничивающем его движение, он объявил в 2012 году.

Отмечается, что он скончался в результате «конкретной медицинской причины». Бывшего лидера США дважды госпитализировали в текущем году. В апреле 2018 году Буш оказался в больнице с инфекционным заболеванием. В мае у бывшего президента США возникли проблемы с давлением

 Буш-старший отдавал приказы о военных операциях в Панаме и Персидском заливе, а также подписал документы, завершившие холодную войну с СССР. 

«Россия и СССР — как матрешки. Они были вложены друг в друга. В реальности мы соревновались с Россией, но была она в виде Союза, то есть на ногах у нее были огромные гири. Сейчас эти гири при распаде Союза убраны, Россия преодолеет свои нынешние проблемы и станет гораздо более злой и могучей, и хорошо запомнит всех, кто ее нынче обидел. И я хотел бы быть таким же другом России, каким я был врагом для Советов», — признавался американский президент.

Темы: США
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Комментарии читателей
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01.12.2018, 16:54
Гость: ...жу

горбатый уже горбатится, почти под 90 градусов, его водят.
01.12.2018, 16:41
Гость: Ну да, конечно

Джорж Буш старший был умнее своих,следующих за ним, президентов.
Он с уважением относился к СССР, потому что был в курсе всего, что происходило в нашей стране, недаром он был директором ЦРУ США, а там идиотов не держат.
Но на детях природа отдыхает. И все помнят что натворил его сын.
Теперь Джорж Буш предстал пред Господом и ему будет не легко объяснить все что и он совершил за свои годы жизни.
В лучшую сторону отличает умершего президента то, что он воспринял как катастрофу развал СССР, к которой сам так стремился и над которой как и предыдущие президенты США активно работал, ужаснувшись, однако, ее последствиям.
США не ведают, что творят. Или все таки ведают ?
Вопрос не риторический. А стоят ли результаты и последствия от разрушительных усилий по уничтожении российской культуры и цивилизации русского мира? И чем англосакская модель лучше русской ?
Если идет война между духовностью и материальным - это философия. Но когда идет борьба на уничтожение - это война.
01.12.2018, 16:41
Гость: Путин выразил соболезнования Бушу-младшему

Президент Владимир Путин выразил Джорджу Бушу-младшему соболезнования в связи с кончиной его отца. Глава российского государства отметил, что 41-й президент США многое сделал для укрепления сотрудничества Москвы и Вашингтона в вопросах международной безопасности.
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«Дорогой Джордж, прими самые глубокие соболезнования по поводу кончины твоего отца – Джорджа Герберта Уокера Буша, бывшего президента США», – говорится в телеграмме российского лидера.
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Путин назвал Джорджа Буша-старшего выдающимся человеком, который всю жизнь верно служил своей стране. Он отметил, что 41-й президент США проявлял политическую мудрость и дальновидность, стремился принимать взвешенные решения.
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Путин добавил, что светлая память о 41-м президенте США навсегда сохранится в его сердце.
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Соболезнования в связи кончиной бывшего американского лидера выразил и премьер-министр Дмитрий Медведев. Он назвал его видным государственным деятелем и политиком, который пользовался заслуженным авторитетом и уважением в мире. «Хотел бы особо отметить большой личный вклад Джорджа Буша-старшего в становление дружественных отношений между Россией и США, его неподдельный интерес к нашей стране, ее истории и культуре».
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Буш был главой Белого дома в 1989-1993 годах; в период его правления произошел распад Варшавского договора, падение Берлинской стены и распад СССР.
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Поэтому, добавил Медведев, Россия будет хранить добрую память об этом выдающемся человеке.
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