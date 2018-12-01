Военнослужащий из КНДР перебежал в Южную Корею

12:29

Военнослужащий из КНДР пересек демилитаризованную зону и перебежал в Южную Корею.

Теперь южнокорейские власти намерены допросить перебежчика, чтобы выяснить детали того, как он смог целым и невредимым добраться до южнокорейской территории, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сеульские СМИ.

Данный случай произошел в ситуации, когда обе Кореи предпринимают шаги, нацеленные на то, чтобы снизить уровень напряженности, особенно между военными.

Северокорейская сторона пока не комментировала инцидент.