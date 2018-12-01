]]> ]]>
Главная В мире Новости

Военнослужащий из КНДР перебежал в Южную Корею

12:29 1.12.2018
Материалы по теме:

Военнослужащий из КНДР пересек демилитаризованную зону и перебежал в Южную Корею.

Теперь южнокорейские власти намерены допросить перебежчика, чтобы выяснить детали того, как он смог целым и невредимым добраться до южнокорейской территории, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сеульские СМИ.

Данный случай произошел в ситуации, когда обе Кореи предпринимают шаги, нацеленные на то, чтобы снизить уровень напряженности, особенно между военными.

Северокорейская сторона пока не комментировала инцидент.

Темы: Северная Корея, Южная Корея
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.12.2018, 15:53
Гость: прогнозы дело тухлое

Всего один? А наши лейбералы триндели ,что если разблокируют блок посты, то всё население КНДР перебежит в РЮК.
01.12.2018, 15:46
Гость: Его фамилия

Чу-Байс.
01.12.2018, 15:25
Гость: xmyr

Нужо потерять, чтобы найти.
Все комментарии (7)
]]>
]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.