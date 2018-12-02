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Ле Пен предложила способ прекратить протесты во Франции

21:13 2.12.2018
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Лидер французской правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в эфире телеканала France 3 предложила способ прекратить проходящие в стране беспорядки.

По мнению Ле Пен, урегулированию ситуации поможет роспуск нижней палаты парламента, так как нынешнее правительство столкнулось с "кризисом репрезентативности".

"Я считаю, что нам следует <…> распустить Национальное собрание, чтобы провести новые пропорциональные выборы", — заявила политик.

Ле Пен добавила, что "французы хотят налоговой справедливости", но вместо этого видят, как "их налоги повышаются, в то время как более обеспеченные получают подарки", пишет РИА Новости.

При этом политик подчеркнула, что не требует отставки президента Эммануэля Макрона. "Я уважаю демократию", — пояснила она.

Во Франции проходят акции протеста из-за повышения цен на бензин.

Движение получило название "Желтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

Первоначальные требования участников акций — снижение цен на топливо, однако, как утверждают сами "желтые жилеты", они выступают за повышение покупательной способности в целом.

Темы: Франция, Акции протеста и демонстрации в мире
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02.12.2018, 22:32
Гость: Им надо

принять закон яровой и ввести 282 статью.
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