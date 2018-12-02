Порошенко потребовал усилить военное присутствие Германии в Черном море

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Германии и ее союзникам необходимо усилить военное присутствие в Черном море для сдерживания России, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью Funke Media Group.

«Нам нужно усилить военно-морское присутствие Германии и союзников в Черном море как сдерживающий фактор для России», — сказал Порошенко. «Агрессивные действия России являются неприемлемыми. Международное сообщество и объединенная Европа должны усилить давление на Россию», — считает он.

«Нам нужна сильная, унифицированная, недвусмысленная реакция в отношении агрессивного поведения России. Мы должны остановить «Северный поток-2». Мы должны уже сейчас думать о новых санкциях», — цитирует Порошенко РБК.

По его словам, «все зависит от России — страны, которая ведет гибридную войну против Украины». «Москва пытается получить наземный коридор из оккупированного Донбасса на оккупированный Крым, захватив Мариуполь и Бердянск. Если некоторые политики не перестанут флиртовать и танцевать с Путиным, то никто не должен исключать угрозу того, что масштабы российской агрессии будут расти», — добавил он.

«По сути, именно в Украине сейчас решается будущее свободного мира», — подвел черту президент Украины.​

В один день с публикацией интервью Порошенко германский N-TV опубликовал интервью бывшего вице-канцлера и министра иностранных дел ФРГ Зигмара Габриэля. Он заявил, что Германия не должна позволить Украине втянуть себя в войну с Россией. По его словам, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд в прошлом уже подавали пример деэскалации ситуации путем переговоров. ​

Бывший министр считает, что ответственность лежит на обеих сторонах​ конфликта на востоке Украины, а его разрешение видит во вводе в регион «голубых касок».