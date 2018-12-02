Путин рассказал о беседе с Трампом в рамках саммита G20

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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что "на ногах" во время саммита G20 пообщался с президентом США Дональдом Трампом.

"Дональд Трамп - человек с характером и очень опытный человек. А что касается срыва предварительных договоренностей (о встрече), то прежде всего хотел бы сказать, что по сути инициатива-то изначально исходила от американской стороны. Потом мы эту встречу (в Париже) "снесли", не желая разрушать запланированный график работы в рамках мероприятий, связанных со 100-летием окончания Первой мировой войны, чтобы не создавать проблем для хозяев", - сказал Путин в субботу на пресс-конференции по итогам саммита G20.

По его словам, там было очень много гостей - глав правительств и государств.

"Перенесли на Буэнос-Айрес. Но вы видели, к сожалению, что столкнулись с этой провокацией на Черном море. Судя по всему, по этим соображениям американская сторона посчитала целесообразным встречу не проводить", - приводит слова Путина "Интерфакс".

"Тем не менее, - подчеркнул он, - что называется, "на ногах" там все друг с другом общаются, и мы пообщались с президентом Трампом - так, в двух словах", - сказал Путин.

"Я ответил на его вопросы, связанные с этим инцидентом в Черном море. У него своя позиция по этим вопросам и проблемам, у меня - своя. Но, во всяком случае, мы остались при своем мнении. Во всяком случае, я его проинформировал о нашем видении этого инцидента", - сказал президент РФ.

Он также отметил, что "двадцатка" спокойно отреагировала на Керченский инцидент, который он вновь назвал спланированной провокацией.

"Я не знаю, удалось ли их в этом убедить или не удалось, это их надо спросить. Но мы изложили свою позицию, и не только позицию, мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-либо возразить", - отметил президент.

"Какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив", - подчеркнул Владимир Путин.

"Это спланированная провокация. Так и есть. И из документов усматривается, и из показаний самих моряков", - заметил глава российского государства.

Президент РФ выразил надежду, что встреча с президентом США Дональдом Трампом рано или поздно состоится.