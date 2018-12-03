Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

14:24

Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко.

"Думаю, парламент сможет поддержать", — добавила она за заседании согласительного совета.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора. При этом пояснялось, что речь идет не о денонсации, а о решении не продлевать.

После инцидента в Керченском проливе разногласия Москвы и Киева усилились. На Украине анонсировали разрыв десятков соглашений с Россией, ввели военное положение, запретили въезд в страну мужчинам из России и приняли ряд других мер.

В России даже непродление договора называли деструктивным шагом и выражали сожаление в связи с этим решением.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.