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Порошенко внес в Раду законопроект о разрыве Договора о дружбе с Россией

14:24 3.12.2018
Петр Порошенко
Фото с сайта wikipedia.org
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Петр Порошенко внес в Раду законопроект о прекращении действия договора о дружбе и сотрудничестве с Россией, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя президента в парламенте Ирину Луценко.

"Думаю, парламент сможет поддержать", — добавила она за заседании согласительного совета.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о прекращении действия договора. При этом пояснялось, что речь идет не о денонсации, а о решении не продлевать.

После инцидента в Керченском проливе разногласия Москвы и Киева усилились. На Украине анонсировали разрыв десятков соглашений с Россией, ввели военное положение, запретили въезд в страну мужчинам из России и приняли ряд других мер.

В России даже непродление договора называли деструктивным шагом и выражали сожаление в связи с этим решением.

Россия и Украина подписали договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 1997 году. Он закрепил стратегическое партнерство сторон "на основе принципов взаимного уважения, суверенного равенства, территориальной целостности, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силой, включая экономические и иные способы давления". Срок его действия — десять лет с последующей автоматической пролонгацией, если стороны не выскажутся против.

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Темы: Внутриполитическая ситуация на Украине, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 16:16
Гость: Русский

...наконец! До Песи Вальмана дошло. Украшку будут делить. Давно пора!
03.12.2018, 15:58
Гость: Трезвый

вывод. Идиотам закон не писан.Разорвать самый главный договор между Россией и Украиной это значит не признавать существующие границы Украины. У всех ее соседей после отмены этого договора появятся юридические основания по пересмотру границ и это приведет к конфликтам и сокращению территории "Юкрейн". Этого хочет Парашенко-Вальцман? Видимо да.
03.12.2018, 15:22
Гость: Неужто

дождались?
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