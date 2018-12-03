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Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков ИГ в провинции Эс-Сувейда

08:50 3.12.2018
Сюжет: Сирийский кризис

Сирийская армия уничтожила более 270 боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, террористическая оргвнизация, запрещена в России) в провинции Эс-Сувейда на юге страны. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя командования группировки войск российских ВС в арабской республике Олега Макаревича.

По его словам, наступательная операция проводилась в сложных погодных условиях на местности, "которая изрезана глубокими каньонами и широкими пещерами, с различными вертикальными уступами и широкими расщелинами".

"На этом участке противник создал глубоко эшелонированную, подготовленную оборону, которая была насыщена противотанковыми и снайперскими засадами, минными полями и путями маневра. На всех рубежах обороны у противника были склады боеприпасов и продовольствия", — отметил представитель командования российской группировки ВС.

По словам Макаревича, операция также осложнилась тем, что танки и тяжелая техника были ограничены в передвижения и маневрах на этой территории, а боевики располагали большим количеством гранатометов, противотанковых ракет и 82-миллиметровых минометов.

Однако сирийским военным удалось изъять большое количество оружия, в том числе 12 американских противотанковых управляемых ракет TOW.

Как рассказал Макаревич, большинство террористов в Эс-Сувейде прибыли из Ярмука, Дамаска, а также района Эт-Танф, который находится под контролем международной коалиции во главе с США.

Ранее сообщалось, что в ходе наступления 17 ноября правительственные войска освободили от террористов горный каньон Телль-эс-Сафа в провинции Эс-Сувейда в 92 километрах от Дамаска. На площади в 380 квадратных километров находился последний оплот ИГ (террористическая оргвнизация, запрещена в России) на юге Сирии. По данным агентства САНА, в ходе операции ликвидировали главаря ИГ (террористическая оргвнизация, запрещена в России) в Южной Сирии Абу Хаджера аш-Шишани и несколько полевых командиров.

Темы: Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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03.12.2018, 12:16
Гость: И ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО

обошлось без жертв среди детей, женщин, стариков, которым была оказана гумманитарная и медицинская помощь, теплая одежда, горячее питание, и крыша над головой.
С боевиками обходились по человечески - в плен не брали, и похоронили их аккуратно.
03.12.2018, 11:40
Гость: шутник

Нет. Мы должны плакать.
03.12.2018, 11:11
Гость: Мы должны

радоваться?
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