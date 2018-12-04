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Митингующие во Франции добились запрета на повышение цен на топливо

16:11 4.12.2018
Фото с сайта globallookpress.com
Фото с сайта globallookpress.com
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о введении в стране моратория на повышение цен на топливо. Запрет будет действовать полгода, сообщает Le Figaro.

Кроме того, в ближайшее шесть месяцев не будут повышаться тарифы на пользование газом и электроэнергией.

Данные меры предприняты в связи с массовыми протестами движения «желтые жилеты», которые продолжаются во Франции уже более двух недель.

«Ни один налог не стоит того, чтобы ставить под угрозу единство нации», — заявил премьер-министр. При этом Филипп отметил, что правительство не приемлет насилие и все участники протестов, нарушившие закон, будут наказаны.

За последний год бензин во Франции подорожал на 15%, а дизельное топливо —на 23%. С 1 января 2019 года налог должен был вырасти еще на 2,9 и 6,5 евроцента соответственно. Таким образом чиновники намеревались стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать автомобили с электродвигателями.

Планы правительства спровоцировали массовые протесты, переросшие в беспорядки и погромы. Полиция задержала более 800 протестующих.

Темы: Франция, Автомобильное топливо и автозаправочные станции, Беспорядки и столкновения с органами правопорядка в мире, Динамика цен на автомобильное топливо
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 21:49
Гость: Алекс

Французы молодцы!!! Могут постоять за себя. Снимаю шляпу. Есть чему поучиться.
04.12.2018, 21:08
Гость: там

французы сказали свое "нет". их поняли. французы побудут с дешевым (относительно ) дизелем. а там видно будет. но правительсво уже знает что получит.
04.12.2018, 20:18
Гость: Европеец

Просто поймали крайние цифры за год - результат колебания цен нефти. Года 3 назад я покупал дизельное топливо за 1,6 евро, после Крыма за 1,0 евро а сейчас за 1,3.
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