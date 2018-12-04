Суд ЕС: Лондон может в одностороннем порядке отменить Brexit

15:06

Генеральный адвокат Европейского суда юстиции Кампос Санчес-Бордона заявил, что Великобритания может в одностороннем порядке отозвать уведомление о выходе из Евросоюза.

Генеральный адвокат отметил, что отзыв уведомления возможен только до официального соглашения о выходе Великобритании из состава Евросоюза, пишет ТАСС.

«Ст. 50 [Лиссабонского договора о праве выхода из ЕС] позволяет в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из Евросоюза. Такая возможность сохраняется до тех пор, пока соглашение о выходе официально не заключено», – говорится в заявлении адвоката суда ЕС в ответ на запросы евродепутатов и ряда судов, в частности шотландского трибунала, с требованием прояснить этот вопрос.

15 ноября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй согласовала с правительством предварительный проект соглашения по Brexit. Документ в 585 страниц полностью опубликован на сайте кабинета министров страны.

Основные положения проекта соглашения затрагивают финансовую сторону вопроса, права граждан Великобритании в Евросоюзе, вариант продления переходного периода до 1 июля 2020 года, ограничения доступа Лондона к европейским финансовым рынкам, таможенный режим между Северной Ирландией и Ирландией, сообщает «Право.ру».

Перед подписанием соглашение рассмотрят юристы, отмечается на сайте британского правительства. Там же подчеркивают, что из-за этой процедуры могут измениться номера статей и юридическая терминология. Окончательный вариант соглашения будет опубликован позже, обещает правительство.

Brexit – выход Великобритании из Евросоюза. Референдум о принятии этого решения состоялся в 2016 году. Процесс отделения Соединенного Королевства должен завершиться 29 марта 2019-го.