США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

22:39

США ожидают, что Россия вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепа также сообщил, что США в течение этого времени не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие договора.

"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Помпео, подчеркнула, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону об этом известно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что Россия уже передала США все документы, подтверждающие выполнение Москвой ДРМСД, а обвинения в нарушении договора не обоснованы.

"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — добавил Джабаров.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности.



