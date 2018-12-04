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США выдвинули России ультиматум по ДРСМД

22:39 4.12.2018
Майкл Помпео. Фото с сайта cia.gov
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США ожидают, что Россия вернется к выполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в течение двух месяцев. Если этого не произойдет, Вашингтон приостановит свои обязательства по соглашению, заявил в Брюсселе госсекретарь Майк Помпео.

Глава Госдепа также сообщил, что США в течение этого времени не будут производить, испытывать и размещать ракеты, попадающие под действие договора.

"После этих 60 дней мы посмотрим, что будет", — заявил Помпео на пресс-конференции.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова Помпео, подчеркнула, что Москва неукоснительно выполняет соглашение, и Вашингтону об этом известно.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров сообщил РИА Новости, что Россия уже передала США все документы, подтверждающие выполнение Москвой ДРМСД, а обвинения в нарушении договора не обоснованы.

"Отвечать будем зеркально: если США выйдут из ДРМСД и будут размещать ракеты средней и малой дальности в Европе, Россия увеличит число таких ракет на европейской части своей территории", — добавил Джабаров.

Ранее Трамп объявил, что Соединенные Штаты намерены выйти из ДРСМД, заключенного еще в 1987 году, по той причине, что Россия, по его словам, нарушает договоренности.


 

Темы: США, Вооружения в мире, Отношения России и США
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Комментарии читателей
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05.12.2018, 01:06
Гость: Вау

Кирдык нечаянно нагрянул, когда его никто не ждал. А шаланды полные баксами гарант в пиндосию угнал.
05.12.2018, 00:46
Гость: А чё?

Переживать-то, всех россиянц едрокормчий уже заранее отправил на три буквы, в рай, так это у него теперь называется.
05.12.2018, 00:39
Гость: Поручик

Российский ракетный комплекс с крылатой ракетой большой дальности наземного базирования Ракета 9М729 (SSC-X8). Ракета является сухопутным вариантом ракеты 3М14 ракетного комплекса "Калибр-НК" и разработана ОКБ "Новатор" (г.Екатеринбург) с дальностью 2500км. Также есть модификация крылатой ракеты в наземным вариантом КРБД Х-101 с дальностью полета более 5500 км. Создание и испытания подобных ракет в наземном варианте является нарушением Договора о сокращении РСМД, который был подписан в 1987 г. между СССР и США. Разработка 9М729 началась в 2004г а испытания ракеты ведутся с 2008 г. в 2014 г. были завершены Государственные испытания ракеты и её улучшенного варианта повышенной дальностью. В 2016 г. заказали 8 шасси МЗКТ-7930 для сборки 4 СПУ и 4 ТЗМ (пусковая и заряжающая машины) на мощностях ЦКБ "Титан" (г.Волгоград). Данные СПУ и ТЗМ далее поступили для испытаний и опытной эксплуатации в 630-й ракетный дивизион (полигон Капустин Яр). А Путин говорит что мы ничего не нарушаем. Соответственно комплекс и средства комплекса являются модификацией ракетной системы "Искандер-М" с расширенными возможностями детали которых пока нам неизвестны, но они хорошо известны западной разведки потому что российские генералы и кремлевские чиновники очень болтливы когда бухие и еще видят баксы. Поэтому штаты и решили тоже выйти из РСМД, если это произойдет то мобильные SSC-X8 сразу поступят на вооружения и встанут на боевое дежурство, в РФ все готово и они достанут по всей Европе.
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