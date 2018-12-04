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Опубликовано видео с выступлением пьяного Порошенко

17:41 4.12.2018

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике в пьяном виде. Это произошло в воскресенье, когда глава государства на морозе и без головного убора принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь на столичном железнодорожном вокзале.

Очевидно, "приняв для сугрева", украинский президент по привычке подошел к микрофону и принялся объяснять присутствующим преимущества нового аэроэкспресса, пишет РГ.

"Там даже есть Wi-Fi", - изумленно сказал Порошенко. Внешний вид  украинского президента с большими мешками под глазами явно желал лучшего. Немногочисленные присутствующие в лице президентской охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, еле сдерживали смех.

"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - написал один из пользователей Facebook.

Как написал в соцсетях бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский, Порошенко уже не в первый раз появляется на публике в нетрезвом виде, что стало для него нормой. В соцсетях даже тиражировалась фотография, как из внутреннего кармана помятого пиджака украинского президента проступает фляжка.

Темы: Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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04.12.2018, 21:31
Гость: эндокринолог

он шприцы перепутал.
04.12.2018, 21:13
Гость: ..

Не равняй диабетиков из числа бомжей и диабетика-президента!Тем да,море по колено,бухают каждый день.
04.12.2018, 21:08
Гость: Наталья

Как нам не надоело говорить про Украину, про ее президента? Не пора ли заняться нашими проблемами? Ведь целый день по всем программам ( прокремлевским) , кроме ОТР , только и полощут Украину. Невольно вспоминается выражение : " У соседа дача сгорела. Казалось бы , какое мое дело, но все же приятно" А ведь у них проблемы точно те же, что и у нас. Любой мало-мальски не дурак, слушая эти ток-шоу, должен думать, что , говоря про Украину, мы подразумеваем Россию. Но нам, как старшему брату, хорошо было бы вести себя более достойно.
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