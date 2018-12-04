Опубликовано видео с выступлением пьяного Порошенко

17:41

Президент Украины Петр Порошенко появился на публике в пьяном виде. Это произошло в воскресенье, когда глава государства на морозе и без головного убора принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев-Борисполь на столичном железнодорожном вокзале.

Очевидно, "приняв для сугрева", украинский президент по привычке подошел к микрофону и принялся объяснять присутствующим преимущества нового аэроэкспресса, пишет РГ.

"Там даже есть Wi-Fi", - изумленно сказал Порошенко. Внешний вид украинского президента с большими мешками под глазами явно желал лучшего. Немногочисленные присутствующие в лице президентской охраны и премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, обмениваясь улыбками, еле сдерживали смех.

"Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11 секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi стало очевидно - Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь", - написал один из пользователей Facebook.

Как написал в соцсетях бывший пресс-секретарь Службы безопасности Украины Станислав Речинский, Порошенко уже не в первый раз появляется на публике в нетрезвом виде, что стало для него нормой. В соцсетях даже тиражировалась фотография, как из внутреннего кармана помятого пиджака украинского президента проступает фляжка.