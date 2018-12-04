Меркель вновь стала самой влиятельной женщиной года

23:41

Канцлер Германии Ангела Меркель в очередной раз возглавила рейтинг самых влиятельных женщин 2018 года по версии журнала Forbes.

На второй строчке оказалась британский премьер-министр Тереза Мэй и глава МВФ Кристин Лагард.

Единственной россиянкой в списке оказалась председатель Банка России Эльвира Набиуллина, она заняла 49-ю строчку в рейтинге, обойдя певиц Бейонсе и Тейлор Свифт, главу европейской дипломатии Федерику Могерини и теннисистку Серену Уильямс.

На 23-е место в списке журнал поместил королеву Великобритании Елизавету II, а на 24-е - дочь президента США и предпринимательницу, которая в настоящее время является его советником, Иванку Трамп. На 26-м месте оказалась премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, а 29-м месте - лидер Новой Зеландии Джасинда Ардерн, на 35-м - премьер Норвегии Эрна Сульберг, на 40-м - глава администрации Тайваня Цай Инвэнь.

Также 45-е и 47-е место в рейтинге достались первому министру Шотландии Николе Стерджен и президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович соответственно. На 62-й строчке рейтинга оказалась президент Литвы Даля Грибаускайте, на 65-й - супруга лидера КНР Пэн Лиюань, а на 67-й - глава европейской дипломатии Федерика Могерини.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заняла 76-ю строчку рейтинга Forbes, экс-президент Чили Мишель Бачелет, которая теперь занимает должность Верховного комиссара ООН по правам человека - 85 место, премьер-министр Сербии Ана Брнабич - 91-е место.

В прошлом Меркель неоднократно возглавляла этот ежегодный рейтинг.