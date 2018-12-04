Раскрыта переписка в WhatsApp убитого саудовского журналиста

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Саудовский журналист Джамаль Хашкуджи обсуждал в личной переписке планы по созданию протестного движения против властей страны, из-за чего его могли убить. Об этом сообщает телеканал CNN.

Активист из Монреаля Омар Абдулазиз предоставил изданию доступ к сообщениям, фотографиям, аудио- и видеозаписям, которыми он обменивался с Хашкуджи в WhatsApp. Как следует из переписки, журналист был сильно обеспокоен происходящим в стране.

«Чем больше жертв он получает, тем больше хочет. Я не удивлюсь, если он станет преследовать даже тех, кто его поддерживает» - писал Хашкуджи о действиях принца Мухаммада бин Салмана в мае.

Мужчины начали планировать организацию молодежного онлайн-движения, которое привлечет Саудовскую Аравию и наследного принца к ответственности. Проект носил название «Кибер-пчелы» и предполагал создание портала в сети и короткометражных фильмов, где будут показаны нарушения прав человека в стране, сообщает «Лента.ру». Кроме того, активисты собирались разослать участникам движения иностранные сим-карты, чтобы их не могли отследить при написании оппозиционных постов в Twitter.

Хашкуджи удалось найти источники финансирования, первоначальный взнос составил 30 тысяч долларов.

В августе Хашкуджи заподозрил, что саудовские власти получили доступ к их переписке. Спустя два месяца его убили.

Абдулазиз подал в суд на компанию из Израиля, которая разработала программное обеспечение, использованное для получения доступа к его мобильному.

«Взлом моего телефона сыграл решающую роль в том, что случилось с Джамалем. Чувство вины меня убивает» , - сказал Абдулазиз.

Саудовского журналиста Джамаля Хашкуджи убили 2 октября, когда тот пришел в диппредставительство королевства в Стамбуле. Ему были нужны документы, подтверждающие развод, чтобы заключить новый брак с гражданкой Турции. Невеста ждала его неподалеку от здания консульства.

Власти Саудовской Аравии отрицали смерть журналиста на протяжении почти трех недель. Позднее убийство признали, но назвали его непреднамеренным. 15 ноября прокуратура королевства потребовала казнить пятерых подозреваемых.

Турция подозревает в убийстве журналиста в общей сложности 18 человек и требует их экстрадиции. Местные власти настаивают на том, что убийство было преднамеренным и умышленно жестоким. По их последней версии, мужчину пытали, расчленили, а затем тело вывезли из Турции в чемоданах, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью.