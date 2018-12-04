США проиграли России гонку за Арктику

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Американский ледокольный флот находится в ужасном состоянии, пишет РИА Новости со ссылкой на американские СМИ.

По данным изданий, на сегодняшний день на плаву остаются лишь два старых полярных ледокола. В их задачи входит сбор научных данных, спасение застрявших во льдах кораблей и устранение последствий разливов нефти в наиболее удалённых частях Земли. Кроме того, они также и защищают интересы США за Полярным кругом, учитывая, что тающие льды открывают в регионе новые торговые возможности.

Однако, один из этих действующих ледоколов под названием "Полярная звезда", построенный 40 лет назад, уже давно преодолел ожидаемый срок своей службы и постоянно ломается. Другой ледокол "Хили", построенный в 2000 году, способен выполнять лишь научную функцию.

По самым оптимистичным расчетам, минимальный срок, когда в Арктике появится новый американский ледокол, составляет пять лет, тогда как у России в этом регионе работает уже 40 таких кораблей. Причем на это потребуются миллиарды долларов, но правительство США вместо этого выделяет деньги на строительство стены на границе с Мексикой.

Многие американские эксперты давно заявляют, что США уже давно уступили России в гонке за Арктику. Одно дело, когда речь идёт о застрявшем корабле, тут и другие страны помогут, но другое, когда противник попытается вторгнуться в эксклюзивную экономическую зону США или вступить с ними в военную гонку.

"Дело в том, что США проигнорировали Арктику. Мы лишились будущего главного морского пути между Азией и Европой. Контроль над океаном мы уступим России и Китаю", — считают в США.

Отмечается, что США осознали важность Арктики во время Второй мировой войны, и тогда было построено семь ледоколов, три из которых работали у берегов СССР. То был расцвет американского флота ледоколов, но тогда все и закончилось. Администрация Дональда Трампа предлагала выделить 750 миллионов долларов на новый ледокол, но в итоге эти деньги пошли на строительство стены.

"Мы крупнейшая морская держава в мире, и мы просто надеемся, что корабль, построенный в 1970-х, сможет продержаться на плаву", — сетуют в США.