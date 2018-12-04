Считать ли выборы в Армении свободными?

После «бархатной революции» и прихода к власти Пашиняня американские представители зачастили в Ереван

Армения, где 9 декабря должны состояться парламентские выборы, – страна небольшая. Численность населения, по официальным данным, – около 3 млн. человек, реально – около 2 млн. человек. Выхода к морю у Армении нет, её не отнесёшь к разряду торговых стран. По показателю ВВП в мировых рейтингах Армения в последние годы находится где-то возле 130-й строчки.



Фото Sona Kocharyan с сайта medium.com

Тем не менее США давно присматриваются к этой республике. После того как весной в Армении произошла «бархатная революция» и к власти пришёл Никол Пашинян, американские представители зачастили в Ереван.

В октябре Армению посетили ответственный чиновник Государственного департамента США Джордж Кент и бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. Чуть позже в Ереване побывал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, если Пашинян победит на выборах, это будет хорошей возможностью продвинуться в урегулировании карабахского конфликта. В том же октябре посол США Ричард Миллз выступил в Армяно-американской торговой палате и рассказал о давней поддержке Соединёнными Штатами в Армении определённых групп и лиц.

Миллз пообещал армянам 26 миллионов долларов помощи для «укрепления гражданского общества и СМИ». Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, «о вмешательстве во внутренние дела суверенного государства посол говорил без тени смущения».

1 декабря, за восемь дней до голосования на выборах, глава Центральной избирательной комиссии ЦИК Армении Тигран Мукучян, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что с подготовкой к выборам «всё нормально».

Однако так ли нормально, если американский посол говорит, что США три десятилетия поддерживают определённые группы и лица в Армении?

Инструментом американского воздействия на республику являются НПО, деятельность которых в Армении регулируются тремя актами: законом об общественных организациях, законом о благотворительных организациях и законом о фондах.

Все три закона были подготовлены при содействии USAID (Агентство международного развития США).

Небольшая Армения буквально нашпигована НПО: в министерстве юстиции их зарегистрировано около 3,5 тысяч! С учётом количества зарегистрированных для выборов избирателей – по одной «неправительственной организации» на каждые 800 человек! Где ещё найдёшь такое?!

Из США больше всего денег в Армению поступает по каналам USAID.

В 2016 году это агентство, работающее в координации с Государственным департаментом США, потратило в республике 15,5 миллиона долл., в 2017 году – почти 25 миллионов. Другими крупными американским источниками денег для Армении являются Институт открытого общества (Фонд Сороса), фонд Евразия-сотрудничество (Eurasia Partnership Foundation), Национальный фонд демократии (National Endowment for Democracy – NED).

Великобритания представлена в Армении Британским советом, Германия – Обществом по техническому сотрудничеству Германии (GTZ) и армянским филиалом Фонда Эберта. Работает в Армении и Швейцарское агентство развития и сотрудничества (SDC).

Многие армянские НПО напрямую финансируются иностранными посольствами. Прежде всего, посольством США, вторым в мире по величине среди всех американских представительств за рубежом.

Расходы многих НПО даже для приличия не разбавляются местными деньгами, они на 100 процентов покрываются из иностранных источников.

При этом решаются следующие задачи:

1) сбор информации об экономической и политической ситуации в республике, об отдельных представителях власти, общественных деятелях, о настроениях в обществе;

2) вербовка и обучение лиц, составляющих пятую колонну;

3) изменение общественного сознания (через СМИ и систему образования).

Идеология этих проплаченных Западом НПО – антироссийская.

Вот, например, некоторые высказывания руководителей известной НПО – Ванадзорского бюро Хельсинкской гражданской ассамблеи: «Членство Армении в Таможенном союзе является антиконституционным», «Путин в очередной раз продемонстрировал себя тираном, и Серж Саргсян не посмел даже пикнуть», «Тот, кто в день визита Путина не выйдет ему навстречу, чтобы сказать: «Пошел вон!», тот – уличный щенок, раб, лишенный элементарного человеческого достоинства».

Кормится Ванадзорское бюро Хельсинкской гражданской ассамблеи на деньги NED, Human Rights Watch, Amnesty International, Civil Society Institute и Transparency International. А руководитель другой НПО, Хельсинкского комитета Армении, Аветик Ишханян систематически нападал на решение о вступлении Армении в Таможенный (Евразийский экономический) союз, заявляя, что «это не был выбор Армении».

Константин Тасиц в статье «Западные гуманитарные фонды в Армении как инструмент мягкой силы» («Проблемы национальной стратегии», № 5(44), 2017) отмечал, что с помощью иностранного финансирования в республике удалось сформировать разветвлённую сеть прозападных структур, включающую четыре группы организаций:

1. СМИ: Радио «Свобода», интернет-портал Lragir.am, Первый информационный телеканал, «Журналистские расследования», Сеть независимых журналистов;

2. Ассоциации журналистов и НПО по поддержке СМИ: Ереванский пресс-клуб, Комитет по защите свободы слова, Центр инициатив в области СМИ, журналистский клуб «Аспарез» (Гюмри);

3. Правозащитные организации: Ванадзорское бюро Хельсинкской гражданской ассамблеи, Хельсинкский комитет Армении, Ассоциация Europe in Law Association;

4. Исследовательские центры: Центр Concord, Армянский институт международных отношений и безопасности (AIISA), Союз информированных граждан и др.

Все эти структуры пользуются полной свободой. Если другие страны-члены ЕАЭС уже приняли ряд нормативных актов, ограничивающих иностранное финансирование НПО, в Армении этого нет.

Так, в Беларуси существуют закон «Об общественных объединениях» и Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым белорусским НКО (аналог армянских НПО) запрещается иметь счета в банках или иных финансовых учреждениях за границей.

Использование иностранной безвозмездной помощи НКО без разрешения или нецелевым образом влечёт наложение штрафа в размере до ста процентов от полученной суммы и полную её конфискацию. Если нарушения повторяются в течение 12 месяцев, нарушители могут быть приговорены к двум годам лишения свободы.

В России наведение порядка с НПО, финансируемыми из-за рубежа, началось с подписания 20 июля 2012 г. президентом В. Путиным Федерального закона №121-Ф3 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента».

В 2015 году регулирование деятельности НПО было ужесточено принятием закона «О нежелательной на территории России деятельности иностранных и международных неправительственных организаций».

Самым известным в мире законом об «иностранных агентах» является принятый в США в 1938 году Foreign Agents Registration Act (FARA). Нарушение данного закона карается тюремным сроком до 5 лет. Режим для НПО, получающих иностранное финансирование, ещё более ужесточился в Америке после событий 11 сентября 2001 года.

А в Израиле, в случае если в финансировании НПО доля иностранных источников составляет 50% и более, организация контролируется спецслужбами и обязана предоставлять полную отчётность о своей деятельности.

Так можно ли при таком массированном, беспрепятственном вмешательстве американской «мягкой силы» в Армении говорить о предстоящих там 9 декабря выборах как о свободных, где «всё нормально»?